FOPPPREDOM propone posposición de elecciones de mayo por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dirección del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) planteo este domingo la necesidad de suspender las elecciones de mayo, debido a las dificultades que existen para realizarlas a tan breve tiempo, ponderando la situación actual respecto a la pandemia del COVID-19, tanto a nivel mundial como en nuestro país.

Al citar el caso de Bolivia, FOPPPREDOM dijo que ahora toca a los dominicanos hacer lo propio. “No hay posibilidad real de celebrar estas elecciones en mayo. No nos engañemos, Los partidos y candidatos no podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer campaña dado el estado de emergencia en que se encuentra nuestro país. Sobran las razones, no se debe realizar actividad alguna de aglomeración de personas que auspicie infestación del virus entre nuestros ciudadanos”.

Añadió que también influye el estado anímico y de preocupación de la población “que nos llama a la prudencia, la gente más que en política está en preservar la vida de ellos y de los suyos y sería irresponsable pedirles a los ciudadanos que se expongan nueva vez, a que hagan una fila ante un colegio electoral con un alto riesgo de contaminarse y hasta perder la vida”.

“Acabamos de salir de las elecciones municipales en donde el nivel de abstención del electorado fue de algo más de un 50%, pese al deseo de la población de ejercer su derecho al voto: unos lo hicieron con la finalidad de defender la gestión gubernamental de turno; los más para enviarles un claro mensaje al Gobierno de que preparen sus maletas porque deben de irse”, expresa la FOPPPREDOM.

Destaca el FOPPPREDOM que los resultados están ahí reflejando una escasísima participación, con una cantidad de votos nulos que superan la cantidad de 180,000, convirtiéndose estos en un monto de votos superior a la diferencia obtenida entre ganadores y perdedores, cosa que le resta credibilidad al proceso en esas demarcaciones.

“Votamos a sabiendas que no existían las condiciones, pero como veníamos de unas elecciones “suspendidas”, ninguna de las partes involucradas en el proceso nos atrevimos a asumir nuestra responsabilidad política y comunicarle a la población que no podían efectuarse”, dice.

Sostienen que hubo cierta imprudencia e insensatez de parte del sistema de partidos, al exponer a los ciudadanos a la posibilidad de infectarse con el coronavirus.

“Sin importar a quién o a quiénes les convenga esta propuesta la sensatez debe primar y sobre todo si se trata de proteger la salud de nuestro pueblo, por lo cual estamos preparando una propuesta en firme desde el FOPPPREDOM para que se pospongan las elecciones congresuales y presidenciales y que las mismas se efectúen en una fecha en que las condiciones así lo permitan, sin afectar el plazo constitucional de traspaso de mando o cambio de gobierno que se efectuará el 16 de agosto de 2020″, exprsa FOPPPREDOM.

El secretario general del FOPPPREDOM, José Francisco Peña Guaba, dijo que por más deseo que tengamos de cambiar el estado de cosas, “de sacar a los que están del poder, de garantizar un cambio de Gobierno, debemos de ponernos en sintonía con la mayoría de la población que desea las elecciones para así cambiar la cara de quienes nos gobiernan, nos tendremos que enfrentar a la decisión de posponer un poco más ese deseo inmenso que existe en el corazón de los dominicanos, muchos de los cuales están dispuestos a ir a las elecciones de mayo aunque fuese con uniforme de astronautas. Pero eso seriamente no podrá ser. No es prudente”.

Peña Guaba dijo que las actuales condiciones en nuestro país y el mundo lo impiden. “Somos los dirigentes políticos los que por primera vez debemos pensar más en nuestro pueblo que en nuestros propios intereses particulares, con la finalidad de proteger a nuestros compañeros, a nuestra militancia, a nuestros abuelos, a nuestra población en sentido general”.

Anuncios

Relacionado