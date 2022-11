Fonseca tira flores a RD al presentar su gira “Viajante”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista colombiano Fonseca aterrizó este domingo en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua con su “Viajante Tour”, el cual se desprende de su disco más reciente.

Acompañado de seis músicos, con una gran escenografía de pantallas, colores y paisajes, el artista llegó a ritmo de “En vivo y en directo”, seguida de “Háblame bajito”, lanzadas ambas este año, acompañado de seis músicos entre los que destacaba el acordeón típico de la mayor parte de su repertorio.

La fiesta se encendió cuando llegaron éxitos como “Vine a buscarte” y “Entre mi vida y la tuya”, dos canciones que definitivamente evidenciaron su ‘conexión’ con el público, tal cual reza ese álbum lanzado en 2015. Para “Enrédame” (2008) tomó su guitarra y entregó otro tema para el que recibió el apoyo de su fanaticada.

“¡Buenas noches! La alegría siempre de regresar a la República Dominicana. Gracias por estar acá y ser parte de este Viajante Tour. Qué bueno que en esta primera etapa estuviera nuestro Santo Domingo que siempre nos sigue con tanto cariño. Yo sé que es domingo, pero tiene sabor a viernes. Pueden levantarse, cantar, baila… estamos esta noche aquí para que, como siempre sea una noche inolvidable como la última vez que estuvimos acá. Bienvenidos y gracias por ser parte de este encuentro”, manifestó.

El público lo acogió con muchos aplausos y de inmediato se manifestaron las banderas colombianas en la audiencia mientras juntos coreaban “Desde que no estas” y “Pasa”.

“Hay canciones que llegan para recordar. Hay canciones que llegan Para agradecer y esta llega sobre todo para homenajear un momento muy importante de mi carrera y agradecerle a esa canción que me cambio la vida. Por eso se llama 2005”, dijo al presentar el sencillo que grabó con Greeicy, Cali y El Dandee en un homenaje al año (2005) y la canción (“Te mando flores) con la cual su música se internacionalizó.

“Ven”, “Besos en la frente”, “Prometo”, “Paraíso” y “Confiésame” se hicieron presente como parte del cancionero elegido por el también compositor para ese reencuentro con Santo Domingo.

“Quiero brindar por la música que ha nacido en esta tierra. De los compositores que más me ha influenciado, no solo como artista si no como ha manejado su carrera, y que he tenido el placer de conocerlo y cantar con él. Quiero brindar por el maestro Juan Luis Guerra. No puedo venir a este país y no cantar una canción del maestro Juan Luis”, manifestó al entonar “Testimonio” del artista dominicano.

“A donde veamos siempre llevamos un poco de nuestras raíces… siempre he creído que la música dice mucho de lo que es un país y si gente. Y si alguien le pregunta cómo es un colombiano, pues es como un ballenato… sentimental, rumbero… esta canción la escribió un gran compositor, el maestro Adolfo Pacheco”, dijo durante el espectáculo estuvo producido por ED Live, del empresario artístico Eduardo Durán.

“Historia de amor”, “Gratitud”, “Simples corazones”, “Por Pura curiosidad”, “Volver a verte”, “Arroyito” y “Te mando flores” sellaron el coreado recorrido por su repertorio de 26 canciones con una muestra de las raíces colombianas de Fonseca, el cantautor se despidió a ritmo de “Eres mi sueño” tras dos horas de música y complicidad.

“Gracias por esta noche mágica y ser parte de este viajante tour. Han sido muy importantes para mi carrera y trayectoria y siempre estaremos muy felices de regresar”, dijo al despedirse.

