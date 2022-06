Fonseca sobre si la música debería educar a los niños: “Es responsabilidad de todos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CAP CANA. – El artista colombiano Fonseca opinó este jueves en la conferencia de prensa previo a la celebración de Premios Heat 2022, sobre si la música debería educar a los niños, indicando que, “es responsabilidad de todos, las cosas que vamos sembrando en ellos”.

‘’Como compositor siempre ha sido un reto grande encontrar una manera con margen, con mística de hablar de las distintas situaciones que vivo, que siento y por eso siempre me demoro en cada letra y en encontrar la frase perfecta’’, expresó el artista respondiendo a la prensa.

Aseveró que tras la apertura de nuevos medios y plataformas digitales los niños están siempre en contacto con muchas informaciones, señalando que esto ha enseñado al mundo que debe ser responsabilidad de todos lo que se siempre en sus cabezas.

“Al final del día puede salir algo mal, y creo que lo estamos viendo con cosa que pasan en Estados Unidos y demás”, añadió Fonseca.

El intérprete de “No te vayas”, dejó claro que con sus declaraciones no está diciendo que la música sea un conductor de malas vibras, sino que los artistas deben tener cuidado con lo que componen, ya que hay que ser consciente de la responsabilidad que debe tener cada quien en lo que hace.

Viajante

Fonseca se encuentra lanzando su nuevo disco conocido como “Viajante”, donde mezcla distintos géneros como el reguetón, la balada y el pop latino, buscando conservar el estilo romántico que lo ha caracterizado desde siempre.

Con este álbum, el artista celebra 20 años de trayectoria artística; siendo presentado junto al sencillo “Pasa”, en compañía de la banda mexicana, Matisse.

También, se desprenden los sencillos “Cartagena” y “2005”, este último una versión urbana de “Te mando flores”, la cual cumple 15 años de su lanzamiento.

“Lo que realmente me conectó a crear este álbum es mi relación con la música, el respeto, las ganas, la emoción de hacerla, entrar en un estudio de grabación pensando que a mi siempre me esperan al subirme al escenario, al escribir una canción; cuando vi eso dije bueno aquí hablo de mi vida, y de los 20 años de mi carrera”, manifestó sintiéndose orgulloso del trabajo que ha venido haciendo.

Explicó que para elegir el nombre de su disco, buscó el trabajo de un periodista español, quien hablaba de la diferencia de viajero y viajante, y quedó con la definición de viajante porque manifestaba que estos se transportan por medio a grandes emociones, sintiéndose identificado.

Besos en la frente

El cantautor, ganador de siete premios Latin Grammy, habló de su nuevo sencillo y video promocional “Besos en la Frente”, una canción que también forma parte de su más reciente álbum, “Viajante”, y es el tema oficial de la campaña ‘Emma Brilla’ para ayudar a niños en Colombia con cardiopatías congénitas. La campaña, está cargo de Fonseca y de la Fundación Cardioinfantil.

La idea es crear y promover el fondo Emma Lemaitre, al que las personas pueden hacer donaciones para atender y diagnosticar estas enfermedades a tiempo en las poblaciones menos favorecidas.

“Besos en la Frente”, está dedicada a su sobrina Emma, “un angelito en el cielo cuya luz siempre brillará. El tema nace desde lo más profundo del alma por una situación familiar. Es una canción que muestra cómo muchas veces la música llega para sanar y a traer luz a momentos de oscuridad”, dijo Fonseca.

El tour viene a RD

Fonseca dio un adelanto sobre su tour “Viajante”, teniendo a la República Dominicana como uno de los prinicipales escenarios para llevar su música.

A la vez, agradeció el apoyo que siempre ha recibido de este país, resaltando a Juan Luis Guerra como uno de los artista que siempre le ha mostrado cariño y apoyo.

“La primera vez que llegue a RD, cuando salimos del aeropuerto, una de las personas que estaba con nosotros me pasó el teléfono, y en la línea estaba Juan Luis Guerra quien me dijo que estaba ahí para cualquier cosa. Me quedé pasmado”, manifestó.

Relacionado