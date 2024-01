Por curiosidad, siempre nos preguntamos, por qué le pusieron el nombre de Fondo Negro a esa comunidad, si por definición, fondo es el lugar más profundo del orificio de un objeto, en un espacio que va desde la superficie hasta el límite final de su interior, contando que para llegar a ese lugar se tiene que atravesar un largo trayecto en la penetración.

En ese mismo tenor, negro es el color oscuro de algo, por tanto, un espacio para ser negro tiene que tener el fondo muy profundo o algo que impida la adecuada iluminación, porque el fondo, cuando no es muy profundo suele ser claro.

El color negro de un fondo podría ser por la poca iluminación, cuando la luz no es muy intensa o, porque a pesar de su intensidad, el lugar este ocupado por objetos que obstruyan el paso de la misma al lugar referido.

Reitero que, desde que estudiaba en la universidad tenía esa curiosidad, saber por qué el nombre: Fondo Negro, de ¿Dónde provino?, ¿Cuál fue la razón de ese nombre?, una gran cantidad de ideas pasaron por mi mente, pero en realidad nunca pude saber con certeza el verdadero origen del mismo.

En una ocasión, la curiosidad me hizo hacer una parada un día que pasábamos por esa comunidad, conversamos con un señor de avanzada edad, a quien a propósito, le compramos un racimo de plátanos para poder entrar en conversación.

Pensamos que por su edad esa persona debía tener suficiente información sobre el origen de la comunidad, pero en verdad no quedé muy convencido de su explicación, recuerdo que me dijo que era porque había muchos árboles y por eso el lugar era oscuro, pero esa explicación no fue muy convincente.

Mi curiosidad siguió creciendo porque en realidad, cada vez que cruzaba por ese poblado, todo era claro, nada me parecía negro y mucho menos profundo, por eso mi interrogante, carajo, por qué fue que le pusieron el nombre de Fondo Negro, la verdad que no encontraba una razón lógica.

Seguimos investigando, tuvimos acceso a algunos documentos históricos que hablan del origen de esa comunidad, y encontramos que Fondo Negro fue fundado en 1880, por pobladores que provenían de localidades cercanas, quienes huyendo de las luchas de los caudillos por el control del territorio decidieron formar esa comunidad .

Encontramos que el nombre de Fondo Negro surgió de los militares dominicanos que se habían asentaron en ese lugar cuando se enfrentaron a los haitianos en la batalla El Memiso, en 1844. El Memiso es una montaña que limita por el norte a Fondo Negro.

Se le puso el nombre de fondo porque en esa época la zona estaba en la parte más baja de la ladera de la loma de Martín García, ubicada en el fondo de la montaña, un lugar oculto, que le brindaba protección a los pobladores porque para llegar había que subir una montaña de aproximadamente 1000 metros de altura y luego descender la misma distancia para llegar.

Parece que sus fundadores tenían toda la razón, porque en esos tiempos la zona que ocupa lo que hoy es el municipio de Fondo Negro se ocultaba detrás de la montaña que posteriormente fue abierta al cruce de las personas, cuando se construyó en su territorio la carretera que lleva a la capital.

Lo de negro, según lo que se relata en esos documentos, en el lugar había muchos árboles, que eran frondoso y altos e impedían la entrada de la luz solar, por eso el lugar se mantenía oscuro. Aunque con el tiempo, esos árboles fueron eliminados por el auge de la actividad agrícola, que produjo cambios importantes en cuanto al aspecto de la zona.

El municipio de Fondo Negro pertenece a la provincia de Barahona, tiene una población de 3,863 habitantes arrojados por el censo del 2022, se encuentra enclavado en la Sierra de Martín García (El Curro), tiene tierras muy fértiles y por ese lugar cruza el más importante río de la región, el caudaloso Yaque del Sur. Su principal actividad económica es el cultivo de productos agrícola.

Miren que cosa, la verdad es que hay que investigar, sobre todo, cuando la curiosidad se interpone en tus pensamientos. La historia de Fondo Negro es muy bonita, y uno pensando tantas cosas raras, dejándose llevar por la imaginación, que todos sabemos en ocasiones puede crear tantos pensamientos que muchas veces se pasan de la raya.

Así es que, no les recomiendo pensar que todos los fondos son profundos y mucho menos que son negros, porque, por un lado, la profundidad va a depender de la distancia del fondo y la oscuridad de la iluminación. De ahí que la profundidad y la iluminación son importantes en cuanto al fondo y lo negro.

¿Qué les pareció el contenido de la historia?