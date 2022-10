Fomudevi invita actividades con motivo al 30 aniversario de la “Defensa Provida en RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con motivo a su 30 aniversario el movimiento “Defensa Provida de la República Dominicana” realizará esta semana una serie de actividades que buscan reafirmar el derecho a la vida en la mente de los ciudadanos.

En ese sentido, la presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Damaris Patrocinio, informó que mañana viernes 21 de octubre a las seis de tarde, será realizada la conferencia “La vida… El primer derecho”, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a cargo de la conferencista y conductora del “Informe Provida”, Patricia Sandoval.

Sostuvo que el sábado 22 de 8:00 de la mañana a una de la tarde se realizará un conversatorio provida con las personas que se den cita a la actividad.

“Es la vida el primer derecho porque no hay ningún otro derecho por encima de la vida, porque si no hay derecho a la vida no habrá familia; por tanto, la vida es el primer derecho

Durante una entrevista realizada por la comunicadora Priyanka Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, trasmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Patrocinio expuso que en la actividad se hará un homenaje póstumo al padre Luis Rosario, a quien describió como una persona increíble y un defensor de la vida.

“Luchó por los valores de los jóvenes, el padre Luis Rosario tiene toda una historia. De verdad yo me involucré en la defensa de la vida por el padre Luis Rosario, por Mercy Núñez y por la doctora Cenia Castillo”, expuso.

De igual forma, aseguró que los familiares de los activistas Mary Carmen e Ignacio Ibáñez, viajarán desde México para recibir un reconocimiento que la Defensa Provida de la República Dominicana otorgará ambos, pro la gran labor que realizaron.

“En ese marco de esa actividad vamos a tener unos reconocimientos, viene la familia de Mary Carmen y el señor Ibáñez, vienen desde México y van a recibir ese homenaje póstumo a sus familiares”, comentó.

