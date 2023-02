Flow 28 habla de sus inicios en la música tras reciente pegada por canción “Po po po”

Por Tania Frías

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El intérprete urbano de 18 años de edad, Flow 28, habló de sus inicios en la música urbana, tras la reciente pegada que tuvo por la canción que grabó en colaboración con Bulín 47, titulada “Po po po”.

“Yo, desde pequeñito, haciendo música normal, con el tiempo fui avanzando, hasta que llegó el momento, que ya pude romper. Dios dijo ya es el momento, el chamaquito, ya está ready. Ahí rompimos y ahí le dimos”, indicó el joven artista.

Asimismo, el cantante urbano oriundo del sector Herrera al ser entrevistado por el periodista Elmer Feliz, en el programa de televisión “Novedades” del Nuevo Diario, confesó que su talento fue descubierto mientras participaba en una competencia, donde su actual manager, nombrado como “Gotera”, identificó su potencial para incursionar en la música urbana.

“El manager mío, me vio en una competencia. En esa competencia, el loco (manager) dijo, pero el chamaquito tiene el potencial de verdad (…) Me tiró (abordó), dime menor tu ta’ to’, vamos a juntarnos allá en Cristo Rey”, contó el artista.

Agregó a seguida, que desde que el manager le abordó poniéndose de acuerdo para reunirse al día siguiente, de inmediato ni tonto, ni perezoso se dio cita al mencionado lugar, donde iniciaron a partir de ese momento las producciones musicales.

“Y de ahí empezamos a hablar (…) loco te veo mucho futuro (refirió el manager). Empezamos a trabajar hasta que llegó el momento y ya él (manager) tiene un año conmigo”, aseguró.

Durante la entrevista, adelantó también que para este año 2023, tiene previsto realizar otras colaboraciones con varios artistas del género, de los cuales no quiso dar muchos detalles, indicando que “hay muchos ‘features’ en verdad, con grandes artistas y artistas normales, o sea no me gusta hablar nada de eso, pero vienen muchas cosas buenas”.

Colaboración musical y aceptación de la gente

Flow 28, narró que mientras estuvo trabajando fuertemente en la creación de sus temas y el repunte que tuvo para llegar a obtener la colaboración con Bulín 47, explicando que el primer contacto que tuvo con el destacado interprete del Dembow, fue a través de un comentario que dicho artista había realizado en una de sus redes sociales, cuando colgó la canción, ya grabada.

“El video yo lo monté primero donde un productor que se llama ‘Talvia’, y después montamos las voces y vaina, y yo dije vamos hacer un video. El video se disparó en Tik Tok, estaba rompiendo y Bulín me comenta como a los 3 días o a los 4 o 5, y me dice menor (Bulín), muchas bendiciones, te vas a pega, llévate de mí, el 2023 es tuyo. Pero él (Bulín) no me tiró para grabar”, especificó.

Detalló, además, que realmente la realización de la colaboración, se produjo cuando en el cantante de “Bajo mundo” al interactuar con él (Flow 28) a través de los comentarios, pudo ver la actitud y la visión del joven artista, lo que dio paso a un contacto más directo entre los managers y Bulín para ponerse a trabajar en el tema “Po po po” que está todavía en el gusto de la gente.

En ese sentido, añadió que la aceptación del tema fue sorprendente, indicando que “la gente esta vuelta loca, en verdad en mi barrio (Herrera) y me siento vacanisimo, porque me han apoyado siempre, desde antes de yo ser famoso, siempre me han dado el amor y eso se agradece mucho en verdad. Por eso, en el día del video de Bulín, yo dije no, en mi barrio”.

Familia y estudios musicales

El joven músico urbano, respondió al ser cuestionado en la entrevista que su familia (madre y hermano) lo es ‘todo’ para él, añadiendo “ellos siempre han apostado a mí”, motivándolo ha encaminarse por el redil de la educación, específicamente, adquirir conocimientos en torno a la música que es lo que le apasiona.

“Si, sí. Porque al final yo soy músico y a mí me gusta la música. Entonces, me gusta siempre romper los limites, tú me entiendes, ir más allá (…). Pero yo siempre me he enfocado y ya yo tengo un poco de conocimiento desde antes de ser famoso y se mediera la oportunidad. Cada día, yo voy aprendiendo más y más”, aseguró.

Otros Éxitos y metas personales, y consejos a jóvenes

Asimismo, en el conversatorio al continuar hablando, indicó que ya están en sus plataformas sociales otros temas musicales, que también se han posicionado en el gusto popular del género, destacando la reciente canción realizada en colaboración con Kiko el Crazy, titulada como ‘Lo rafaguie’, que está sonando fuertemente en la calle, entre otras.

Por otro lado, comenta que su meta por el momento está dirigida a seguir creciendo trabajando en el género y que se visualiza e un futuro llevando su música hacia otros países.

Finalmente, Flow 28, culminó la conversación con un mensaje dirigido a esos jóvenes que tienen el sueño de incursionar en la música urbana, exhortando a los mismos a “hacer las cosas bien y ha no desesperarse que las cosas llegan (…) Si tú sabes que haces la música adecuada y haces las cosas bien, si tú trabajas y le pones persistencia, tenlo por seguro que lo tuyo te va a llegar, solamente hacer las cosas bien y manejarte, y disciplina siempre”.

