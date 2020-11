Florida se convierte en el primer estado del sur en votar sí por un salario mínimo de $ 15 la hora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.- Los votantes de Florida han dicho que sí al aumento del salario mínimo estatal a $ 15 y lo hicieron al aprobar la Enmienda 2, que aumenta el salario mínimo del estado de $ 8.56 a $ 15 para el 30 de septiembre de 2026, según el New York Times y Associated Press.

El cambio es gradual, y se pide a los empleadores que aumenten los salarios, esencialmente, en $ 1 al año. La enmienda también especifica que, a partir del 30 de septiembre de 2027, Florida debe ajustar su salario mínimo estatal según el Índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (CPI-W), lo que significa que los salarios se ajustarán hacia arriba o hacia abajo a medida que cambien los precios al consumidor.

La misma medida se usa para calcular los cambios en los beneficios del Seguro Social.

El movimiento hacia un salario mínimo de $ 15 ha ganado fuerza en todo el país en los últimos años y ahora es parte de la plataforma del Partido Demócrata. Actualmente, el salario mínimo federal es de $ 7.25, pero 29 estados y Washington, DC, tienen un piso más alto.

El voto afirmativo de Florida sobre la Enmienda 2 lo convierte en el primer estado del sur y el octavo estado del país en aumentar su salario mínimo a $ 15. Según Fight for $ 15, un grupo que aboga por un salario mínimo de $ 15, Virginia es el único estado del sur que ha aumentado su salario mínimo recientemente, pero a $ 12, no a $ 15.

El período previo a la votación de Florida fue algo polémico. Los trabajadores de la comida rápida en Tampa, Orlando y Miami se declararon en huelga en apoyo de la aprobación de la medida electoral. Los consejos editoriales del Miami Herald, el Orlando Sentinel y el Palm Beach Post, entre otros, respaldaron la medida. Sin embargo, algunas asociaciones empresariales y cabilderos se opusieron, argumentando que pagar más a los trabajadores significaría costos más altos, que en última instancia se trasladarían a los consumidores, y argumentando que un aumento del salario mínimo daría lugar a la pérdida de puestos de trabajo.

Enmienda 1: Requisito de ciudadanía para votar en las elecciones de Florida

Descripción: Cambiaría ligeramente la constitución del estado para decir que “solo un ciudadano” de los Estados Unidos puede votar.

Pro: Florida Citizen Voters, un comité político financiado por donantes secretos recaudó millones de dólares para obtener las firmas necesarias para poner esto en la boleta electoral, dice que es necesario evitar que las ciudades y condados de Florida permitan que los no ciudadanos de los EE. UU. voten en las elecciones.

Contra: Los opositores, que incluyen a la Liga de Mujeres Votantes, dicen que el cambio no es necesario porque la constitución ya prohíbe a los no ciudadanos votar.

nmienda 2: Aumento del salario mínimo de Florida

Descripción: Aumentaría el salario mínimo en Florida, actualmente de $8.56 la hora, a $10 en 2021 y luego lo aumentaría un dólar por año hasta que alcance los $15 por hora en 2026. El salario mínimo volvería a aumentar anualmente por la tasa de inflación a partir de 2027, una disposición que ya está en la constitución estatal.

Pro: Los grupos progresistas y muchos demócratas argumentan que la economía de bajos salarios de Florida impulsada principalmente por la industria del turismo dificulta que los trabajadores pobres paguen sus facturas. El abogado John Morgan, un importante recaudador de fondos del Partido Demócrata que encabezó los esfuerzos para poner esto en la boleta electoral, argumentó que el cambio pondría más dinero en los bolsillos de las personas que lo gastarán y estimularía el crecimiento económico.

Contra: Los oponentes incluyen muchas de las empresas más grandes del estado y la Cámara de Comercio de Florida. “Con las empresas locales luchando y sin poder reabrir debido a la COVID-19, junto con cientos de miles de floridanos sin trabajo, ahora no es el momento de exigir que el salario mínimo de Florida sea de $15 por hora”, escribe la cámara en su sitio web.

Enmienda 3: Todos los votantes votan en las elecciones primarias para la legislatura estatal, el gobernador y el gabinete

Descripción: Terminaría con el sistema de primarias partidistas de Florida tal como lo conocemos al permitir que todos los votantes registrados emitan sus votos en una sola primaria para gobernador, gabinete y legislatura. Todos los candidatos, sin importar su afiliación partidista, competirán en la primaria única, y los dos candidatos que obtuvieron más votos se enfrentarían en las elecciones generales de noviembre.

Pro: Mike Fernández, un ejecutivo de seguros multimillonario de Miami que ha invertido más de $6 millones en la campaña, y otros han argumentado que la enmienda abriría las primarias cerradas a los casi 4 millones de votantes que no pertenecen a un partido político importante.

Contra: Los opositores, encabezados por el exrepresentante estatal demócrata Sean Shaw y su grupo sin fines de lucro, People Over Profits, dicen que la enmienda debilitaría la representación de las minorías afroamericanas y otras en el estado. Los partidos demócrata y republicano de Florida también se oponen a esta medida.

Enmienda 4: Aprobación por los votantes de enmiendas constitucionales

Descripción: Requeriría que cualquier enmienda sea aprobada en dos elecciones separadas antes de que pueda incluirse en la constitución. Cada vez sería necesaria la aprobación del 60% del electorado.

Pro: Los partidarios argumentan que es demasiado fácil con el sistema actual modificar la constitución mediante una iniciativa de votación y que esos cambios deberían ser tarea de la Legislatura y el gobernador de Florida. Una organización sin fines de lucro conocida como Keep Our Constitution Clean Inc. está detrás de esta iniciativa y ha recaudado dinero de un grupo vinculado a una organización de cabildeo para las grandes empresas de Florida.

Contra: Los opositores dicen que requerir una segunda votación en todo el estado para que se apruebe una enmienda impondría una nueva barrera extremadamente costosa, y argumentan que se ha utilizado iniciativas para eludir a una Legislatura reacia a actuar, citando las limitaciones del tamaño de las clases en las escuelas y la marihuana medicinal como ejemplos.

Enmienda 5: Limitación de las evaluaciones de viviendas

Descripción: Esto aumentaría el tiempo que los residentes de Florida tienen para transferir el beneficio de Save Our Homes de dos a tres años cuando se mudan a una nueva residencia. Su objetivo es brindar a los propietarios de viviendas más flexibilidad para mantener lo que puede convertirse en una exención fiscal lucrativa. Fue colocado en la boleta electoral por la Legislatura.

Pro: Los aumentos del valor imponible están limitados al 3% en las residencias principales bajo el beneficio Save Our Homes. La enmienda otorga a los propietarios de viviendas un año adicional para transferir ese beneficio fiscal.

Contra: La enmienda reduciría los impuestos locales a la propiedad en $1.8 millones, comenzando en el año presupuestario 2021-2022, y eventualmente aumentando a una reducción anual de $10.2 millones, según un análisis fiscal realizado por funcionarios estatales.

Enmienda 6: Descuento fiscal para cónyuges de ciertos veteranos fallecidos que tenían discapacidades permanentes relacionadas con el combate

Descripción: Los descuentos en los impuestos a la propiedad de Homestead para veteranos fallecidos con discapacidades relacionadas con el combate se trasladará al cónyuge sobreviviente del veterano hasta que se vuelva a casar o venda la propiedad. Si el cónyuge vende la propiedad y no se vuelve a casar, la nueva residencia principal del cónyuge puede recibir el descuento del impuesto sobre la vivienda. También fue aprobado para la votación por la Legislatura.

Pro: Esto proporciona asistencia financiera a las familias sobrevivientes del estimado 1 millón de veteranos militares en Florida.

Contra: Los ingresos por impuestos escolares en todo el estado inicialmente se reducirían en $400,000, seguidos de una pérdida recurrente de $1.6 millones, según un análisis fiscal realizado por el estado. Los ingresos por impuestos a la propiedad no escolares se reducirían inicialmente en $600,000 con una pérdida recurrente de $2.4 millones.

Fuente: VOX