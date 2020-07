Florida respira en un día con los casos nuevos por debajo de los 10.000

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Miami.- El número de casos nuevos diarios de COVID-19 en Florida bajó este martes a 9.149, después de dos días por encima de los 10.000 casos, aunque las 132 muertes fueron récord, mientras crecen las voces que piden volver al confinamiento para frenar el rápido avance de la enfermedad.

Desde el 1 de marzo hasta hoy, 291.629 personas se han contagiado la enfermedad y 4.409 han fallecido en Florida, cifra esta última que puede ser mayor pues solo incluye a personas residentes en este estado.

El domingo pasado, Florida marcó un nuevo récord nacional de 15.300 casos en un solo día.

Las cifras divulgadas este martes por el Departamento de Salud estatal indican que en las últimas 24 horas se registraron 132 muertes, de las cuales 32 fueron en el condado de Miami-Dade, el más afectado en Florida, cuya situación fue comparada este lunes con la de la ciudad de Wuhan (China) al inicio de la pandemia.

Francis Suárez, alcalde de Miami, la ciudad más poblada de ese condado y también la que acumula más contagios, consideró en unas declaraciones a Efe que es una comparación “muy fuerte”, aunque reconoció que la situación es preocupante.

Suárez no descarta imponer una nueva cuarentena, que es precisamente lo que pidió hoy la congresista demócrata por Florida Donna Shalala, que fue secretaria de Salud en el Gobierno de Barack Obama.

En unas declaraciones al canal NBC 6, Shalala reclamó al gobernador Ron DeSantis que emita una orden para que los floridanos se queden en sus casas durante al menos dos semanas y a la vez haga obligatorio el uso de la mascarilla a nivel estatal.

Son necesarias medidas de “mitigación”, lo que incluye el cierre de los negocios no esenciales, para que el virus se propague a un ritmo más lento y se pueda “aplanar la curva”.

“Vamos a tener que acordar que tenemos que aislarnos por un par de semanas. Al menos un par de semanas. Como no hagamos que esto baje (el avance del virus), vamos a tener más y más tragedias”, dijo Shalala.

ALCALDES DE MIAMI-DADE PIDEN MÁS RASTREADORES DE CONTAGIOS

En una mesa redonda donde se reunieron hoy con DeSantis casi todos los alcaldes de las ciudades de Miami-Dade solicitaron al gobernador más rastreadores de contagios.

Igualmente, los regidores locales de Miami, Miami Beach, Doral, Miami Gardens y Pinecrest reiteraron la necesidad de enviar un mensaje coordinado a la población cuando se implementan medidas.

El alcalde del condado, Carlos Giménez, afirmó que están trabajando en aumentar el número de 250 rastreadores con que cuenta actualmente para obtener la información correcta.

Giménez indicó a la prensa al final de la reunión que todos deben tener cuidado porque hay más de un 25 % del nivel de contagio ahora en el condado.

Por su parte, Suárez afirmó a los medios que ha echado de menos un plan de expertos. “Nunca vimos un plan revisado para esta realidad que estamos viviendo. Eso hubiera ayudado a tomar decisiones y a evitar frustración en los empresarios que reabrieron sus negocios”, destacó.

Carlos Hernández, alcalde de Hialeah, la segunda ciudad de Miami-Dade en población, indicó a los medios locales que no fue invitado a la reunión y que, cuando se acercó al recinto, no lo dejaron entrar.

“Estamos viviendo tiempos serios y Hialeah merece respeto. DeSantis no me dejó entrar. Yo lo he criticado cuando se demoraron meses para enviar los beneficios de desempleo, además de que al principio aquí no había suficientes tests”, declaró Hernández a la cadena Telemundo.

“Quería preguntarle por qué se demoran tanto los resultados de los test”, agregó el alcalde de Hialeah, una urbe colindante a la de Miami y con 154.000 habitantes, más del 80 % hispanos.

MIAMI BEACH CANCELA ALQUILERES

La ciudad de Miami Beach anunció este martes que, a partir de mediodía del próximo jueves, los alquileres a corto plazo en el turístico balneario están prohibidos.

“Los alquileres a corto plazo y de vacaciones cancelarán todas las reservas existentes y se abstendrán de aceptar nuevos huéspedes o hacer nuevas reservas, hasta que la orden expire o se modifique de otra manera”, según un comunicado.

En la mesa redonda, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, expuso que la ciudad no tiene actualmente “todas las respuestas”.

“Ni si quiera se qué porcentaje (de contagio) está en nuestra comunidad. Siento que necesitamos un cuerpo de rastreadores de contagio que estén entrenados”, añadió Gelber.

Florida, donde al principio de la pandemia la propagación fue moderada, salió del confinamiento a comienzos de mayo y comenzó un proceso de reapertura económica de tres fases que algunos expertos han tachado de apresurado.

El 5 de junio entró en la fase dos, con algunas excepciones, y al poco tiempo los contagios empezaron a propagarse cada vez más rápido.

En las últimas 24 horas se registraron 2.090 nuevos casos en Miami-Dade y la cuenta acumulada desde el 1 de marzo está en 69.803 casos, de ellos 1.175 mortales.

En el vecino condado de Broward la cuenta está en 32.814, con 1.330 casos nuevos, y en Palm Beach se llegó a 22.279, con 473 nuevos. Las muertes suman 464 en Broward y 624 en Palm Beach. EFE

