FJT somete ante el TSA recurso contencioso y medida cautelar en contra del aumento de la tarifa eléctrica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), acudió este miércoles ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), y depositó un recurso contencioso en contra del aumento de la tarifa eléctrica dictada por la Superintendencia de Electricidad (SE) decisión que calificaron como “ilegal” y que además afecta a los “sectores más desposeídos, a los hijos de machepa, abandonados a su suerte”.

El comunicado de prensa señala que Henry Misael Adames, abogado actuante de esa organización de la sociedad civil, explicó que la decisión de la Superintendencia de Electricidad perjudica “severamente” a la población más vulnerable y que el reajuste tarifario no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Añadió que sobre todo se viola la Ley general de Electricidad 125-01, cuyas normativas exigen para los aumentos tarifarios que las mismas tengan que agotar espacios de consulta popular, audiencias públicas, opiniones de las empresas eléctricas y agentes del sector eléctrico y participación ciudadana.

Adames detalló que es de mayor preocupación aún, es que se “estaría aplicando un aumento de tarifa que no puede ser impuesto a la ciudadanía, por no cumplir con el voto de la ley, que exige que para poder ser aplicada debe publicarse en un diario de circulación nacional 30 días antes, conforme lo prevé el art. 114 de la ley, de lo cual hasta el momento no hemos encontrado evidencia alguna de su publicación en algún diario de circulación nacional”.

Finalmente, los abogados y representantes de la FJT, Trajano Potentini, Henry Adames y Cesar Noboa, aseguraron que continuarán librando la “batalla para restaurar la institucionalidad transgredida, evidenciada en los múltiples casos que sobre el tema eléctrico hemos tenido que judicializar, anunciando que para el próximo lunes el Tribunal Constitucional también conocerá en audiencia pública el ilegal fideicomiso que da por 30 años en administración a 5 personas del sector privado a Punta Catalina.

