Fiscalía solicita prisión preventiva contra hombre robó camioneta PN en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Santiago solicitó este martes prisión preventiva contra Arturo López Silverio, quien la madrugada del domingo sustrajo una camioneta de la Policía Nacional en Villa González, Santiago.

A López Silverio se le atribuyen los delitos de robo y tentativa de homicidio, ya que al conducir el vehículo de forma temeraria, atropelló a dos agentes de la institución del orden, que se transportaban en una motocicleta por la vía en la que ocurrió el hecho.

El mismo será presentado ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que ponderará las evidencias probatorias que la Fiscalía recabó en la escena.

El acusado admitió el lunes que estaba borracho y drogado cuando robó el transporte policial.

“Yo no soy una persona así, yo estaba borracho y endrogado, además, la policía no hace su trabajo, lo que viven perdiendo el tiempo pidiendo, le recomiendo a las autoridades que le aumenten el salario para que dejen de pedir”, indicó.

Aunque pidió disculpas por lo sucedido, se justificó por el hecho.

“Cuando me monté en la guagua y la vi sola, me monté dos veces y me desmonté, pero no vi policías y yo dije, esto es un juguete que me lo dejaron aquí para que yo me divirtiera y salí a dar una vuelta”, relató López Silverio

Relacionado