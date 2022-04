Fiscalía de Nueva York exige a grupo radical que deje de espiar a musulmanes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, exigió este viernes al grupo radical Investigative Project on Terrorism que deje de “espiar” a las comunidades islámicas de Nueva York y ha pedido al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue a este grupo radical.

En un comunicado la Fiscalía asegura que la exigencia lanzada por James se produce después de la publicación en diciembre de un informe que asegura que esta organización pagó durante una década a diferentes personas para que espiaran y se infiltraran en lugares de culto, en grupos en favor de la comunidad musulmana y en las comunicaciones de prominentes líderes musulmanes.

“En diciembre de 2021, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) reveló que durante más de una década, la ONG pagó cientos de miles de dólares a espías para obtener acceso a organizaciones y líderes musulmanes para grabar conversaciones y obtener documentos confidenciales”, asegura la Fiscalía en su nota.

Según James, esas prácticas supondrían “una flagrante violación de sus derechos civiles”.

“En vísperas del mes sagrado del ramadán (que comienza mañana en casi todo el mundo islámico), es más importante que nunca que mostremos nuestro apoyo a nuestras comunidades musulmanas, nos enfrentemos a la islamofobia y al odio de todo tipo”, dijo James, citada en la nota.

En una carta enviada a la organización, James le advierte que sus acciones pueden constituir una violación de las leyes estatales y federales y le exige que detenga inmediatamente cualquier “operación de espionaje” que esté llevando a cabo contra musulmanes u organizaciones islámicas en Nueva York.

“Voy a ser clara: no nos vamos doblegar ante el odio, no permitiremos el sesgo (ideológico) y no potenciaremos la islamofobia. Insto al Departamento de Justicia a que nos acompañe y utilice su poder para proteger a las comunidades musulmanas en todo Nueva York y en todo el país”, subrayó la fiscal.

