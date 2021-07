Fiscalía cita a DJ Adoni por caravana realizada en SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DUARTE. -La Fiscalía de la provincia Duarte, citó a Julio Adonis Gross, conocido como DJ Adoni, por encabezar una caravana festiva el pasado martes entre los municipios San Francisco de Macorís y Tenares.

El Ministerio Público, explicó este miércoles que la masiva movilización presuntamente convocada por DJ Adonis, infringió los protocolos de sanidad y seguridad establecidos en el decreto 432-21 para prevenir los contagios del Covid-19.

Además, advirtió que la concentración de personas violó la Ley 64-00, de Medio Ambiente, y la Ley 16-19, que prohíbe el uso de narguiles o hookahs en lugares públicos y privados del país.

Agregó que las autoridades provisionales sostuvieron una reunión para establecer responsabilidades y tomar los correctivos de lugar.

La tarde de este miércoles, DJ Adoni negó haber convocado la caravana ”teteo”, en la referida ciudad.

”Yo tengo dos días libres en esta semana y quise venir aquí al país a hacer un mix, para hacer algo diferente (…) darle calor, amor al público de República Dominicana que tanto me apoya y decidí hacerlo en SFM, e incluso decidí hacerlo desde un camión moviéndome para no tener aglomeración de personas”, dijo en una entrevista realizada por Santiago Matías (Alofoke).

Agregó que ”no fue algo anunciado (…) yo solo me dirigí a tal ciudad, les agradezco mucho el apoyo, estoy sorprendido porque no sabía lo mucho que me quiere el pueblo dominicano, porque sabe que mi contenido es un contenido sano, que yo no voy con lo mal hecho”.

Aseguró que no tiene necesidad de venir al país a hacer un simple “teteo”.

Asimismo, dijo que cuando vio lo que estaba sucediendo y la gran cantidad de personas que lo seguían él y su equipo de trabajo decidieron continuar hacia su destino final.

