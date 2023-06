Fiscaldom revela Berenice y Camacho también han recibido amenazas del crimen organizado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez Camilo, denunció este domingo que los directores de Persecución y de Persecución contra la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, también han recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado.

El magistrado recordó que la amenazas contra la magistrada Mirian German Brito era un secreto a voces, y Fiscaldom de manera responsable hizo la denuncia pública debido a que un atentado contra la jefa del Ministerio Público es a todos sus integrantes, al sistema de administración de justicia, a la institucionalidad del país, y a la democracia.

También dijo esperar que la Operación Falcon IV no sea la única acción emprendida contra quienes amenazaron a la procuradora y su familia, que la misma no se diluya con el tiempo, y que se le quiera dar un cierre con una simple disculpa.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda», Rodríguez Camilo explicó que son frecuentes las amenazas y agresiones contra integrantes del órgano persecutor del Estado.

Explicó que esas amenazas son el día a día de fiscales titulares y otros que ejercen en materia de persecución, y las mismas se producen mediante mensajes telefónicos, de manera directa, y a través de terceros.

“Y en el caso por ejemplo, Yeni Berenice ha recibido amenazas de manera continua, y el mismo Wilson Camacho, que a veces usted los llama y no quieren recibir llamadas, precisamente, porque es permanente el acoso, hay compañeros agredidos, aquí en el Distrito Nacional hace un mes que un preso le propinó una bofetada a una fiscal, a cuyo sujeto ya se le presentó medida de coerción”, precisó

Recordó que la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos ha denunciado amenazas en su contra y de manera continua ha sido acosada por el crimen organizado exigiéndole cosas de casos que ni siquiera ella tiene que ver con eso.

“Entonces, son esos temas que nosotros quisimos exponerlos, y con respeto al caso de la procuradora, por ser ella la cabeza del Ministerio Público, entendíamos que era algo de lo que la sociedad tenía que estar claro, porque a nuestra procuradora tenemos que cuidarla, por sus cualidades, condiciones, y sobre todo, porque atentar contra la procuradora general de la República, sea ella o quien fuere, es un atentado a la democracia, y al sistema de derechos en nuestro país, y eso nosotros tenemos que preservarlos”, advirtió.

Francisco Rodríguez precisó que, “un golpe a ella, es un golpe a todos nosotros, cualquier cosa que le pase a un fiscal en este país, nosotros lo asumimos como un atentado al Ministerio Público como cuerpo”.

El presidente de Fiscaldom dijo que él ha recibido amenazas de muerte en cuatro ocasiones, en casos que ha perseguido al crimen organizado en los cuales ha conseguido sentencias de 20, y hasta 30 años.

“En el caso particular mío, a mi hicieron amenazas directas en los tribunales, uno me la hizo en Monte Plata, y los otros en San Pedro y la Romana, en caso que llevaba bastante emblemáticos del crimen organizado en el país”, puntualizó.

El procurador de la Corte de Apelación dijo que, en su caso particular, no se acobarda, anda solo en las calles, y les dice a los delincuentes que no va a esconder la cabeza como el avestruz, porque no va a dejar de ejercer sus funciones por dichas amenazas, aunque reconoció que no todos los fiscales reaccionan de la misma manera frente a esa situación.

“Aquí queremos llamar la atención seriamente sobre el tema de las amenazas, se hizo un operativo llamado Halcón IV, partiendo de ahí, y ahora hay que hacer otro, aunque sea ratón I, o cucaracha II, porque hay fiscales que están siendo mucho más amenazados, entonces, muchas veces empiezan una investigación y la dejan ahí, porque nos vamos a una simple disculpa, y no puede ser así, este tema no es para disculpa, este es un tema de acción”, alertó.

Sostuvo que un fiscal no puede aceptar que nadie violente su autoridad, y que no se vea eso como una prepotencia, porque es un tema de autoridad, porque cuando esta se pierde, se pierde todo.

Indicó que a partir de este lunes estará viajando a Brasil donde se llevará a cabo el Sétimo Encuentro Latinoamericano de Fiscales, en su condición de Primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales, y en ese evento de la Asociación Internacional de Fiscales va a exponer lo que está pasando con los fiscales dominicanos y la amenaza contra la procuradora Mirian German, dentro de otros temas.

Insiste en mayor protección a fiscales, dice a magistrada Morla le asignaron otro vehículo y no pelearán con PN

A la Asociación de Fiscales Dominicanos le preocupa profundamente la seguridad de sus miembros que, en el ejercicio de sus funciones, se desplazan de una comunidad a otra sin ningún tipo de protección policial o militar.

“Hacemos un llamado en la parte preventiva, de que la institución tiene que proteger a los fiscales, tiene que darles apoyo a los fiscales, apoyo policial y militar, asignarle un militar o un policía y, sobre todo, en los casos que viajan al interior, eso no está bien, hay una situación que para nosotros es muy preocupante, y todos los días está pasando eso con fiscales que están en una jurisdicción muy lejana de donde viven”, se quejó el magistrado Francisco Ramírez.

Explicó que esos magistrados que tienen que trasladarse no le alcanza el combustible para cubrir el trayecto, su bajo nivel salarial no le permite adquirir un vehículo de bajo consumo, y obviamente se va mantener esa situación calamitosa.

Advirtió que se van a seguir produciendo situaciones similares a la que se generó recientemente en Higüey entre una fiscalizadora y una patrulla de la Policía Nacional, si no hay una reorientación y un protocolo que debe crearse del tratamiento del policía a los fiscales.

“Nosotros no estamos pidiendo privilegios para los fiscales, pero recuerden que los miembros del Ministerio Público son funcionarios del orden constitucional, estamos revestido de una categoría constitucional, no somos cualquier funcionario, recuerden que el fiscal es quien tiene la potestad de abrir una investigación hasta contra el presidente de la República, solicitando a los jueces la orden correspondiente, y procesarlo”, sentenció.

Recordó que el presidente Luis Abinader ha dicho en varias ocasiones, y precisamente en casos de exabruptos policiales, que nadie está por encima de la ley, y los fiscales lo entienden perfectamente.

Sobre el caso de Higüey insistió en que a la magistrada Carla Morla Rodríguez se le violentó su dignidad, pero aclaró que nadie pondrá a pelear a los fiscales con la Policía Nacional.

Agradeció que, mientras se investiga el incidente, las autoridades del Ministerio Público dotaron a la fiscal de otro vehículo con se debida identificación y placa correspondiente.

Recordó que el vehículo que estaba usando la magistrada Morla Rodríguez pertenece a la institución para la que labora, lo que indica que no fue que ella se robó un carro para desplazarse en violación a las leyes.

Reconoció que la fiscal se veía un poco alterada, pero dijo que hay que ver el contexto en que se produjeron los hechos, ya que ella regresaba a su casa desde la Romana donde estuvo encabezando allanamientos contra narcotraficantes, y lo menos que merecía era un trato acorde a su investidura, una vez ella se identificó con la patrulla policial, y luego en el destacamento de Higüey.

