Fiscal nacional adjunto del CARD renuncia a su cargo por “falta de pago”, entre otras razones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Saul I. Reyes Pérez renunció el martes a su cargo como fiscal nacional adjunto del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), ya que según dijo, desde su designación y juramentación no ha recibido “un centavo”.

Reyes Pérez hizo conocimiento de su renuncia en un documento dirigido al presidente del CARD, Miguel Alberto Surun Hernández, así como a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El abogado explicó que se desvincula de la entidad, por no estar de acuerdo con que se niegue el ingreso de la Cámara de Cuentas para que audite el CARD, cuando los artículos 74 y 75 de la Ley 3-19, “lo establecen de manera expresa”.

De igual forma, reveló que en aproximadamente ocho meses no conoce ni ha visto al fiscal titular de CARD, aunque lo haya procurado varias veces.

“He ido varias ocasiones y nunca la fiscal está, por lo que no ocupo función que no pueda ejercer o trabajar y he podido notar según informes recibidos, el abuso contra los abogados en los supuestos procedimiento disciplinarios”, aseguró el texto.

“Les debo informar que desde que fui designado y juramentado, no he recibido un centavo ni en mis cuentas ni efectivo ni de ninguna otra forma”, finalizó la invitar que revisen sus cuentas para comprobar la falta de pago.

Se recuerda que el viernes tres de diciembre la Cámara de Cuentas, declaró en desacato al presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, por resistirse a una auditoría de su gestión.

Documento íntegro: Comunicación Lcdo. Saul I. Reyes Pérez

