Fiscal: Las pruebas de Bautista no destruyen la “contundencia” de acusación por sobornos Odebrecht

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fiscal Mirna Ortiz restó de nuevo importancia a las pruebas a descargo presentadas por los procesados en el expediente por los sobornos distribuidos por Odebrecht en el país, y afirmó que las evidencias que presenta el imputado Andrés Bautista García “en nada” afectan la acusación sustentada por el Ministerio Público en este caso de corrupción administrativa.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continúan conociendo las pruebas a descargo de los imputados por los US$92 millones de sobornos que distribuyó Odebrecht para agenciarse la adjudicación de importantes obras públicas en la República Dominicana.

“Reitero lo que les decía ayer, el Ministerio Público continúa más firme que nunca; ninguna de las pruebas aportadas por Porfirio Andrés Bautista ha logrado destruir la contundencia de la acusación y la teoría del caso del Ministerio Público”, dijo Ortiz a los periodistas que la abordaron a la salida de la sala de audiencias, luego que se ordenara un receso hasta las 2:00 de la tarde.

Insistió en que las evidencias de Andrés Bautistas consistían en documentos públicos, documentos del Senado, conocidos por toda la población porque están, incluso, en la página del Senado de la República y la reproducción de dos vídeos que lo único que hacen es traer otra vez a la memoria las actuaciones del Ministerio Público cuando se arrestaron a esas personas.

“¿Qué tiene de novedoso esto? Esto no tiene nada de novedoso, ni aporta, absolutamente nada; por el contrario, se puede observar que los arrestos se realizaron en apego al procedimiento, a la ley, que no hubo vulneración de derechos y que los imputados fueron conducidos de manera pacífica, en ejecución de la orden de arresto. Por lo tanto, no ha podido demostrar nada con sus pruebas ni desacreditar tampoco las pruebas del Ministerio Público”, apuntó.

Durante la mañana de este martes, el exsenador Bautista García continuó presentando las evidencias a descargo con las que busca sustentar su defensa. Concluyó con la presentación de las evidencias documentales, ilustrativas y audiovisuales y, cuando se reanude la audiencia esta tarde, presentará las pruebas testimoniales.

Según la acusación, mientras se desempeñó como senador y presidente del Senado de la República durante las legislaturas de los años 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006, el entonces congresista recibió cuantiosos sobornos de la empresa Odebrecht, a través del coacusado Ángel Rondón Rijo.

En audiencias anteriores también presentaron las pruebas a descargo el representante empresarial Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

En esta etapa del proceso también presentarán las pruebas a descargo el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exsenador de San Cristóbal Tommy Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa, quienes también son procesados por este caso de corrupción.

El órgano persecutor del crimen organizado ha establecido que las pruebas presentadas por los imputados han fortalecido la teoría acusatoria del Ministerio Público, y destacó que varias de ellas han sido utilizadas por los fiscales, porque “contribuyen a corroborar su acusación”.

Además, señaló que los procesados no han podido justificar su excesivo incremento patrimonial.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó contra los seis procesados más 1,700 pruebas testimoniales y documentales que les vinculan a los sobornos distribuidos por Odebrecht en el país.

El Ministerio Público le ha otorgado al proceso la violación del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

