Fiscal del DN inicia investigación sobre “falsa herencia Los Rosario”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, inicio el proceso de investigación sobre el caso de fraude a miles de familias que supuestamente recibirían una herencia que nunca fue depositada en bancos dominicanos.

Informó que ha recibido dos querella y ocho denuncias presentadas por miembros de la familia Rosario alegadamente estafada por el abogado Jhonny Portorreal. La audiencia será este martes a las 9:00 de la mañana.

En ese sentido, la Fiscal Reynoso exhorta a los ciudadanos de cualquier provincia que se sientan perjudicados que se acerquen a la fiscalía del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a poner su querella para el esclarecimiento de este caso.

“Lo que pasa que las personas deben tener en conocimiento que hay una investigación por estafa, porque a esas personas les están mintiendo porque no es cierto esa información, ahí ni si quiera hay una determinación de herederos, o sea, jurídicamente eso no es posible. Los están estafando, tienen que reaccionar porque los están estafando”, reiteró. Incluso, agregó la fiscal, están utilizando nombres de entidades bancarias para decir falsedades. “En ningún banco del sistema bancario dominicano existen recursos y no hay trámites para la recepción de recursos, eso es falso tienen que reaccionar”, recalcó.

Sobre el por qué la Fiscalía del Distrito Nacional no había accionado, explicó lo siguiente: “Lo que pasa es que si usted es una persona estafada y usted no denuncia, y según el Código es instancia privada, entonces la fiscalía debe recibir las denuncias para actuar”.

Además de la Fiscalía, también el Colegio de Abogados de la República, a través de su Tribunal Disciplinario, realiza investigaciones, las cuales están siendo realizadas por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, y Mayobanex Martínez, Fiscal nacional del CARD.

Según las indagatorias, el jurista solicita públicamente sumas de dinero a las familias de apellido Rosario, a quienes les han cobrado de 2,000 a 10,000 pesos para incluirlos en la presunta herencia de la familia Rosario.

Las investigaciones preliminares revelaron que dicho jurista obtiene la entrega de dichas sumas con la falsa promesa de la existencia de una herencia que ronda los US$10,000,000 que les corresponderá a los “Rosario”, y que contraten sus servicio pagando por supuestos gastos para legalización de poder cuota Litis de RD$2,000 a RD$10,000.

El pasado 22 de junio del 2018, la empresa Barrick Gold, envió una comunicación respuestas al abogado Jhonny Portorreal, representante de la oficina de abogados Central del Derecho y Compartes, sobre una “propuesta de intención de negociación”, en ocasión a los alegados derechos de propiedad de los llamados herederos Jacinto Rosario y Rita Díaz.

La Barrick le aclara a Portorreal que los terrenos sobre los cuales se encuentran “nuestras operaciones mineras fueron arrendados por el Estado y Rosario Dominicana a Barrick Pueblo Viejo en virtud el Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos mineros aprobados por el Congreso Nacional, los cuales en su gran mayoría fueron utilizados por Rosario Dominicana desde los años 1970”.

Expresa Barrick a Jhonny Portorreal que “ustedes no han presentado certificado de título, carta constancia o contrato que avale los alegados derechos de propiedad sobre los terrenos en los que estamos operando”.

