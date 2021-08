Fiscal del Distrito Nacional: “Las criticas las convierto en resultados; primer semestre 2021: 836 audiencias celebradas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A cuatro años cumpliendo su rol, Rosalba Ramos, se siente segura y satisfecha de las metas logradas en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde pese a los obstáculos, la responsabilidad frente al ciudadano obliga a buscar soluciones asegurando que “no es cuestión de críticas, sino de resultados”.

Este lunes, la titular inaugura el Departamento de Archivo de la Fiscalía, su digitalización y lo que ella califica un gran logro para su gestión.

La fiscal se olvidó de estar en “capilla ardiente”, para continuar realizando su trabajo como gerente porque las críticas “yo las respondo con trabajo, igual los halagos los responderé con trabajo”.

Informó que está preparando un Informe Ejecutivo de todo lo que han sido sus logros al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional, en donde hay más de 34 metas alcanzadas.

Al ofrecer detalles de los logros del 2021, informo a END, que en la etapa de fondo, en el primer trimestre del año 2021, fueron celebradas un total de 836 audiencias, para un promedio mensual de 279. El 43% de estas fueron procedentes de la Unidad de Atención y Persecución Violencia.

De enero a marzo, se concluyeron un total de 722 audiencias en la etapa intermedia, logrando mantener niveles de eficacia en un 97% en aperturas a juicio y obteniendo condenas tempranas mediante salidas alternativas (Penal Abreviado y Suspensión Condicional de Procedimiento.

En cuanto a los resultados del pasado año 2020, en su primer trimestre la eficacia a nivel de etapa intermedia fue la siguiente: En el trimestre se concluyeron un total de 365 audiencias, logrando mantener niveles de eficacia en un 98%, en aperturas a juicio y obteniendo condenas tempranas mediante salidas alternativas Penal Abreviado y Suspensión Condicional de Procedimiento.

“Esto es 357 casos ganados de un total de 365 audiencias conocidas. El indicador queda por encima de la meta del mínimo de 95% de casos ganados. Logrando superar nuestras propias expectativas y con esto afianzando el trabajo en equipo, con resultados excelentes”.

En el segundo trimestre se conoció un total de 475 audiencias de medidas de coerción logrando que se impusieran medidas en un 99% de los casos, bajo la modalidad virtual.

Dentro de los casos sonoros a destacar se encuentra la investigación y posterior acusación de la Red Criminal Pascual Cabrera y Compartes, logrando acusar dicha red criminal en fecha 11 de febrero 2020, de asociación para cometer crímenes por encargo (Sicariatos), tráfico de drogas y lavado de activos; actualmente esa red criminal está acusada y en medida de coerción, siendo conocida por los departamentos de Litigación Inicial, Investigación y Litigación Estratégica, entre decenas de casos.

En el citado trimestre del pasado año, la Fiscalía que funciona en el Centro de Asistencia al Automovilista, obtuvo nueve (9) aperturas a juicio, lo que constituye un fortalecimiento en la litigación de los casos, además de un período bastante productivo, dos (2) casos con prisión preventiva (un gran logro, desde el punto de vista de que en esta materia es poco usual la prisión preventiva.

En el segundo semestre, se logró la imposición de medidas de coerción en un 99.9% de los casos y en la etapa intermedia los indicadores quedaron en un promedio de 96.3% de eficacia.

“Si la administración de justicia se actúa de forma correcta, es probable que la víctima no vuelva a delinquir, pero también importa su familia, pues incidimos cuando desde la Justicia, no hacemos lo correcto. Quiero que se me recuerde por eso, por haber humanizado la fiscalía, por haberme enfocado en el aspecto humano del expediente, pero también del fiscal”.

Rosalba Ramos dijo que el daño que “cualquier persona quiera hacerle lo respondara con trabajo, yo no estoy aquí, utilizar el tiempo que requieren los ciudadanos para hablar de Rosalba Ramos, sino jugar el papel de seguir trazando las metas de la Fiscalia del Distrito”.

Puede un golpe dolor, pero no lo suficiente, aclara la fiscal, para impedir que “yo me levante y seguir, yo no conozco la rendición, estoy aquí por mi trayectoria, me gane mi puesto, no fue que nadie me lo regalo”.

La procuradora fiscal hace la aclaración, para destacar que ella “no vive del “like” no tengo que ser tendencia, tampoco influencer, no amante de la publicidad, lo que tiene que quedar plasmado es mi trabajo, es lo que siempre me va a respaldar, pese a los obstáculos, siempre los venceremos”.

En es sentido, Rosalba Ramos dice “mi vida ni comienza ni termina en la Fiscalía del Distrito, cuando llegue el momento de evaluación de mi desempeño habrá que reconocer el trabajo realizado en base a los resultados y tengo las pruebas:34 paginas de logros en la Fiscalía del Distrito Nacional.

Es por esta razón, que la fiscal dice a todo pulmón “me siento bien, no tengo que dejar que otros me definan”. Y es que, se adjudica para si aquello de que “con la misma pena que tu condenas a un imputado también lo descargan”.

Casi siempre las personas sacan conclusiones sin molestarse en investigar, ni buscar la verdad. Sostuvo que a veces sacan conclusiones sin tener toda la información, porque yo puedo venir a la fiscalía y verlo de otra manera.

Al hacer un resumen del trabajo realizado en la FDN, la fiscal Rosalba Ramos cita: Primero haber logrado humanizar el trabajo que se realiza en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En términos de infraestructura destaca: Remozamiento de las fiscalis comunitarias de Villa Juana, Los Rios, Ensanche Quisqueya, Naco, Ciudad Colonial, Gualey, Centro de Intervención Conductual para Hombres, Consuelo, Los Girasoles, Maria Auxiliadora.

Automatizacion del sistema de bombas de agua edificio

Otras fiscalías remozadas son Villa Juana, Capotillo. Ademas remodelación Redes Informáticas en las Fiscalias Comunitarias.

Durante la pandemia, dijo Ramos no se dejo de trabajar se realizaron , coordinador reuniones virtuales con los Fiscales Coordinadores de las Fiscalias Comunitarias y de los Juzgados de Paz, para el manejo de los casos.

“En aras de fortalecer y mejorar las audiencias virtuales para el conocimiento de las medidas de coerción y otros actos procesales , se realizaron talles de capacitación para ampliar las habilidades y destrezas en la plataforma virtual conjuntamente con los fiscales del Departamento de litigación Inicial”, entre otras acciones “que nunca pararon el trabajo en favor de los ciudadanos”, agrego.

También dentro del Plan de humanización se realizaron numerosas actividades de integración y reconocimientos al personal de la FDN.

La titular define de gran éxito para su gestión el programa “Sobrevivientes de Violencia, a través del cual se dispuso adaptar en cada uno de los programa el formato de atención virtual, “bien acogido por mujeres. Mientras que desde el Centro de intervención Conductual para hombres logro impactar a mas de 700 hombres con charlas sobre la Masculinidad Positiva, es decir que los “servicios de cara a los ciudadanos ha sido ampliado”.

AÑO RECAUDADOS

AÑO 2018 RD$56,000.00

AÑO 2019 RD$2,755,000.00

AÑO 2020 RD$268,500.00

AÑO 2021 RD$1,200,000.00

TOTAL 2018 A JULIO 2021 RD$4,279,500.00

Rosalba Ramos, cito la mesa interinstitucional que presidio como fiscalía, reuniones que se realizaban de manera virtual, y se planteaban los problemas. Departamento de Homicidios y de Delitos Criminales trabajo el cien por ciento, así como el Departamento de Violencia de Genero.

“Nosotros hemos tenido que evolucionar sin tener herramientas. El Presupuesto: Hay que dejar de ver el invertir en la Justicia como un gasto, porque cuando demandamos presupuesto pareciera que más un problema, sino una necesidad”.

“Hemos tenido muchos retos, la realidad de la pandemia empezó en marzo, y desde que llego el covid cambio el trabajo profesional “Yo creo que tengo mucho que agradecer porque mi equipo de trabajo ha sido muy receptivo. La Fiscalía del Distrito Nacional no cerro en la Pandemia, dimos muestras que nos reinventamos”.

Durante los años 2018 a julio del 2021 la Fiscal del Distrito Nacional, dijo a realizado acciones basados en los pilares que trazo su gestión con objetivos claros sustentados en la calidad en los servicios brindados a los usuarios.

