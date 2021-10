Fiscal del Distrito Nacional asegura reducción de presupuesto al Ministerio Público tendría un impacto negativo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó este sábado su preocupación por la reducción de presupuesto que recibiría el próximo año el Ministerio Público, lo que a su juicio tendrá un “impacto negativo” de cara a los retos que enfrenta para el combate de la delincuencia en la República Dominicana.

Rosalba Ramos se expresó así en una entrevista concedida al programa “Encuentro Extra”, que se difunde por Color Visión, canal 9.

“Definitivamente que la reducción del presupuesto nos va a afectar. La Fiscalía del Distrito ahora mismo está presentando un déficit importante de fiscales y de personal administrativo. La inversión en la Justicia no puede seguir saliendo como un gasto, no se puede tener una Policía, una justicia, un Ministerio Público que no esté acorde con estos tiempos”, dijo.

“Tenemos delitos de alta tecnología que necesitan recursos para enfrentarse, tenemos delitos que tiene que ver con sicariato, con criminalidad organizada y se necesita personal humano y recursos económicos para poder destruir este tipo de redes; al final esos sí nos afecta, porque estamos hablando de que, si solamente en una jurisdicción falta Ministerio Público, falta personal administrativo, comienza a debilitar y, sobre todo, que nosotros tenemos un servicio al usuario que debe ser constante también de que debemos seguir especializando tanto a los fiscales a los jueces, a los mismos policías que son el brazo operativo que llevan las investigaciones con el apoyo de la Fiscalía”, agregó.

Ramos también abordó el tema de la seguridad ciudadana y se refirió al programa que impulsa el Gobierno a través del Ministerio de Interior, y que comenzó en el sector de Cristo Rey.

“El tema de la seguridad ciudadana es algo que la Fiscalía del Distrito siempre ha estado muy preocupada. Definitivamente que esta iniciativa que ha tenido el Gobierno, es algo que nosotros hemos apoyado de manera muy aguerrida, sobre todo entendiendo que el programa piloto fue Cristo Rey. Cristo Rey era un área que nos preocupaba muchísimo, porque los números que tenían que ver con los casos comunes y con violencia de género eran sumamente elevados. Para que entendamos, la Fiscalía del Distrito Nacional tiene diferentes fiscalías comunitarias en diferentes áreas. La fiscalía comunitaria de Cristo Rey es la más grande, tiene cinco fiscales, dos trabajan en violencia de género y tres se encargan de los casos comunes”, comentó.

Sostuvo que por lo regular en las fiscalías comunitarias tienen a dos fiscales, uno que trabaja casos comunes y otro que trabaja tu otra violencia de género.

“A nosotros nos preocupaba, porque violencia de género en Cristo Rey daba unos números tan elevados que muchas veces los números eran más importantes que los que presentaba la unidad de violencia de género que tenìa Rómulo Betancourt y eso no era lo que estaba pasando en mi gestión, sino que venía de gestiones anteriores porque yo tengo ya 15 años siendo fiscal, trabajé en la unidad de violencia de género y cuando teníamos las reuniones todavía en aquel entonces siempre se hablaba de los números tan elevados de Cristo Rey, en lo que tiene que ver con criminalidad. No solamente se hace con la buena voluntad, tiene que haber estrategias para trabajar y los recursos”, describió.

La fiscal saludó la iniciativa del Gobierno para enfrentar el problema de la delincuencia y consideró que existe la voluntad para ello, porque ya se están viendo los resultados con el plan piloto que se ha puesto en ejecución en Cristo Rey y que ha comenzado a extenderse a otros sectores de la Capital y del país.

“Hace unos días se inauguró lo que tenía que ver con La Puya, con el Ensanche La Fe y con La Zurza, que eso nos ayuda a que el Plan vaya extendiéndose. La meta es que el plan alcance el país y en el caso del Distrito Nacional Distrito el reto va a ser que el incremento de los policías que ahora están en Cristo Rey no comencemos a desplazarlo a las demás zonas donde estamos extendiendo el plan y que luego, en qué va a pasar en Cristo Rey”, apuntó.

“Nosotros como Fiscalía siempre hemos tenido nuestros personal determinado para cada área. Pero no resulta suficiente, ahora en La Zurza nosotros tenemos un reto diferente al de Cristo Rey mientras en Cristo Rey los números estaban bastante altos, en La Zurza nos hemos dado cuenta de que necesitamos que se incrementen las denuncias, porque hay muchos delitos que están en cifras negras, que las personas no van a denunciar lo que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación sónica, que es un delito. Entonces mientras el resto de nosotros buscamos bajar los números en La Zurza lo que queremos es incentivar la denuncia, para poder trabajar con cifras reales”, reseñó.

Al referirse a las propuestas que procuran el desarme de la población, la magistrada Ramos contó que el país posee leyes que establece quién puede o no portar un arma de fuego.

“Usted debe cumplir con unas condiciones para el desarme de la población que ha venido con las armas que son ilegales, así como un delincuente o una persona de cuestionable reputación no debe tener un arma ilegal usted que se dice llamar Esther yo tampoco debe tenerla, si no lo hace bajo los términos de penados por la ley; el desarme es una oportunidad para el que no está en regla para el que legalmente no debe ni puede aportar una arma. Y que la pueda entregar sin ninguna consecuencia jurídica. Cuando yo era la titular de Santo Domingo Este era de mucha preocupación, porque es que en esa zona se dan los atracos y se daban ese momento muchos atracos militares o exmilitares para desarmarlos y era demasiado frecuente. Realmente es una preocupación totalmente válida. Primero debemos dar una respuesta porque nadie va a querer entregar el arma si no se siente en las condiciones de mayor seguridad”.

Violencia contra la mujer

La fiscal del Distrito Nacional tocó el tema de las agresiones contra las mujeres, una situación que va en aumento.

“La violencia contra la mujer un una gran preocupación hasta ahora no ha dado el resultado esperado el enfoque que le hemos dado hasta este momento y por eso nosotros el desde la Fiscalía, hemos entendido que debemos comenzar a cambiar como estamos abordando el tema. Ya ahora lo que estamos haciendo es que se están impartiendo charlas a hombres desde la perspectiva de que hablemos de soluciones y que dejemos hablar de un poco de violencia; que quiero decir a veces nosotras las que nos sentimos identificadas con el tema, vamos, le damos una clase de lo que es violencia de género, de lo que es violencia psicológica de lo que sea física, pero no necesariamente además de denunciar no damos otras soluciones”, concluyó.-

