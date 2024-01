Fiscal del Distrito asegura Ministerio Público valora la mujer por ser honesta

Rosalba Ramos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró que el Ministerio Público valora a la mujer por ser muy honesta y respetuosa, especialmente en el servicio que presta a la sociedad.

Ramos dijo que a nivel profesional no ha sido fácil para la mujer, pero ha valido la pena el servicio al usuario que está destinada a realizar, en la que siempre da una gran satisfacción.

“Es muy difícil, porque hay que tomar decisiones que trascienden en la vida de un ser humano, como son por acusación de homicidio, violación sexual, robo y no importa qué papel usted esté jugando, le transforma la vida”, manifestó.

Las declaraciones de Rosalba Ramos fueron realizadas durante una entrevista con la comunicadora Julia Muñiz Subervi en el programa «La Saga», transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido recordó que en un levantamiento de cadáver que le correspondía, los policías le informaron al coordinador del departamento que no la enviara a ella para que no viera esa escena.

“Fue un momento muy difícil a nivel personal, sin embargo le dio paso a la transformación y a madurar, aunque no se relacionaba con la palabra éxito, creí haber fracasado y me cuestionaba debido a que en muchos aspectos soy muy inocente, después de haber enfrentado muchos retos siento estar en otra etapa y más feliz”, explicó.

Ser madre

La representante del Ministerio Público, quien se convirtió en madre siendo titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, consideró que ser madre y llevar una jurisdicción como la referida, ha sido un reto pero muy enriquecedor y ha logrado admirar más a las mujeres luego de haber procreado dos hijos.

“Yo no sabía el reto que llevaba el ser mamá, esposa y profesional, en lo que todo debe ser óptimo, así como sentirse realizada como mujer, al ser parte de su sueño ser madre, al considerar a sus hijos como un milagro”, significó.

La profesional del derecho inició sus labores en el Ministerio Público a la edad de 23 años, gracias a que se dio la oportunidad mediante concurso, formando parte de la primera promoción de fiscales de carrera del Programa Inicial de Formación (PIF).

Asimismo, informó que laboró en el Departamento de Homicidio del Palacio de la Policía, donde puso en práctica sus conocimientos profesionales en casos especiales en los que tuvo que emplearse muy a fondo.

En su trayectoria legal

La jurista ocupó el puesto de fiscalizadora en los departamentos de Tránsito, Homicidios, Robo de Vehículos y Violencia de Género, así como en el Departamento de Niños, Niñas y Adolescente en el área de guarda y régimen de visita y conflictos con la ley penal de menores.

“Luego volví a la capital a litigar en los tribunales con adultos, obteniendo la oportunidad de laborar con numerosos colegas, paso a Santo Domingo Oeste como Fiscal Interina y finalmente fuí designada como Fiscal de Distrito Nacional, posición en la que llevo 5 años”, recalcó.

Ministerio Público

Rosalba Ramos consideró que el Ministerio Público es una institución que debería ser ejemplo para todas las demás, porque el mayor porcentaje es de mujeres en todos los ámbitos.

“El 60 % o más de las mujeres hemos tenido la oportunidad de que nos han abierto el camino para cosechar éxitos, eso ha hecho que las instituciones sean más humanas en el caso del Ministerio Público”, refirió.

En ese contexto, dijo sentirse muy feliz y orgullosa de tener su primer libro titulado “Levantamiento del Velo Corporativo en los Delitos Económicos”, donde presenta las conclusiones de un sueño que había pospuesto, pero que tenía años trabajando en él, debido a su preocupación por la impunidad basadas en algunos delitos económicos, que sirven para encubrir otros ilícitos.

Futuro de las mujeres

Ramos manifestó que ha crecido gracias a las críticas constructivas del ser humano, a la que debe estar abierto, pero cuando se trata de una crítica dañina tratar de sacarle el lado positivo y lo demás desecharlo.

“Siempre debemos prepararnos y no rendirnos, si no se da a la primera ir a la segunda, las mujeres podemos cuando otros te dicen que no se puede, esa es su visión no la tuya, lo más importante es creer en nosotras mismas y poner nuestros planes en las manos de Dios”, agregó.

