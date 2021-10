Fiquito Vázquez está equivocado

Deben saber que solo con disciplina y respeto, podrán alcanzar el triunfo en su partido y en la sociedad dominicana.

La praxis política de décadas atrás quedó truncada, ya no es lo mismo ni es igual, esto no es el que más dicho diga, el que más descalifique compañeros, el que sea más guapo y tira más trompadas y tiros. NO.

El que existan diferencias de criterio al interior de los partidos, podríamos decir que es hasta sano y necesario, pero el debate no puede ser personal, sino político e ideológico.

La gente rehúye del dirigente parlante, bocinero y agresivo.

Claro, no se puede prolongar el pleito para definitivamente desterrar esa forma personal, arcaica y vieja de hacer política.

El PRD está asumiendo el orden del día, su agenda después del pasado proceso electoral, asumiendo lo que manda la nueva ley electoral y de partidos políticos, apegados a los cánones legales e institucionales.

Desde el principio se asumió, se establecieron delegados que recorrerían el país para hacer un levantamiento, asumir la organización partidaria, llenar las vacantes dejadas por muertes, renuncia o ida a otras organizaciones de dirigentes del PRD.

La totalidad hicieron su trabajo, asumieron sus responsabilidades, solo algunos, amigos del secretario de organización, Fiquito Vázquez fueron renuentes.

Grave error del viejo roble del PRD Fiquito Vázquez.

Creo todavía Fiquito está a tiempo de rectificar, corregir errores y asumir su responsabilidad institucional y la agenda del PRD.

Enfrentar a Miguel Vargas, presidente y nuevo líder del PRD ha sido una decisión personal y política equivocada.

Aunque los dos se necesitan, los dos conocen el arte de la política, los dos saben que es lo importante y necesario en este momento en el PRD, Miguel le lleva milla en término social, político y de representación ante la sociedad y el pueblo al viejo Fico.

En definitiva, los partidos buscan tener la mayor representación, entusiasmar a los que más votan en las elecciones, y honestamente en la pirámide social, los que más votan son las clases media, media-baja y baja. Y ahí Miguel Vargas es duro, por un asunto de identidad.

Esos son los que más se apasionan, y no hay que investigar mucho para observar que esas franjas son las que reconocen el trabajo político, social y económico de un dirigente o candidato.

Las elecciones pasadas nos dieron pautas….

Además, sabe Fiquito que ya el PRD dejó de ser el dragón de muchas cabezas. Conformación que tanto daño político y de imagen le creo al partido blanco y al siempre recordado líder y prócer de siempre Peña Gómez.

La actitud de Fiquito Vázquez está desfasada, estos son tiempos nuevos, su actitud es la de viejos políticos que se peleaban lo mismo, hoy el Fico lo repite…

Ahora el escenario es diferente, los militantes y dirigentes apuestan más a la disciplina y unidad, la concertación y no al juego político personal.

Ahora hay una ley de partidos que cumplir, y cualquiera alega su cumplimiento y los tribunales deciden, los arreglos que se plantee deben estar sumido a esa ley, la búsqueda de coima en los partidos va llegando a su fin, ahora hay fiscalización a los partidos ¿no?

Fiquito debe ponerse de acuerdo, asumir lo institucional y seguir en sus legítimas aspiraciones a presidir al PRD en el marco institucional.

Ya en el PRM se está dando, estamos viendo lo inimaginable, el disgusto es creciente, llegan a su vieja casa, el PRD, algunos silente otros en bulla, Miguel Vargas asume la lista de perdonados que se va haciendo interminable y que solamente es un reencuentro de viejos perredeistas.

Fiquito debe rectificar, o lamentablemente se quedará solo en su aventura personal.

Por Fernando Peña

