Fiordaliza Cofil triunfa en 400 metros en Savona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dominicanos dejan sus huellas en el Meeting de Savona, esta vez Fiordaliza Cofil dominó el área de Italia y ganó este miércoles el primer lugar en los 400 metros planos.

Solo necesitó 51.36 segundos para llegar a la meta, desde la lona número 5. Superó a la británica Amarachi Pipi, que lo consiguió en 52.19, la francesa Sokhna Lacoste con 52.81, la italiana Raphaela Lukudo en 53.11, la ugandesa Leni Shida en 53.41 y a su compatriota, Anabel Medina, en tiempo de 55.70.

Anterior a esta competencia, la atleta de 21 años de edad, consiguió el sábado un impresionante doblete en su triunfo por el Clásico Félix Sánchez, en el Luguelín Santos, en las pistas de 400 y 200 metros, la primera lo hizo en 51.11 segundos y la otra carrera en 22.07.

‘’Yo me siento muy orgullosa, es yo estoy trabajando para eso y seguir trabajando, yo me siento muy feliz, por volver a mejorar mi marca, claro está, pero ese no es el objetivo, mi objetivo es seguir tirando’’, comentó la velocista en una entrevista, en respiraciones entrecortadas, luego de mejorar su marca personal para el campeonato mundial.

Cofil tiene planeada más competencias en el transcurso del año, donde una de sus metas es el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón. “Yo soy una persona que no le gusta hablar antes, pero los resultados van hablar con Dios delante’’, agregó la atleta.

Otros logros dominicanos

Italia parece una isla, ya que un alto número de criollos han dejado la bandera colgada en los galardones de sus triunfos, otros de los que han conseguido una medalla han sido: Yancarlos Martínez, quien ganó el laurel de plata, en la pista de 200 metros, en 20.66 segundos, quedando detrás del francés Amaury Goltin por muy poco, 20.63.

Ana Lucía Timá consigue el segundo lugar en triple salto, en 14.46 metros. En este mes conquistó el oro Grande Premio Internacional Brasil, al saltar 14.08 metros con viento de +1.0m/s y dejando atrás a la dominiqués Thea LaFond (13.83m) y la ecuatoriana Liuba Zaldívar (13.58m).

También han logrado destacar Juander Santos en 400 metros, quien en 50.35 segundo quedó en cuarto lugar y la anteriormente mencionada, Anabel Medina.

Por: Nathalie Castillo Núñez.

Relacionado