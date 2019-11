Finalizan eliminatorias distritales para los Juegos Escolares 2019

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) concluyó con éxito las eliminatorias distritales que clasificaron a los Distritos Educativos para las diferentes disciplinas que accionarán en las competencias regionales para los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019.

El profesor Juan Matos, encargado del departamento de Deportes Escolares del Inefi, informó que en la actividad participaron 1,435 centros educativos, de los cuales 1,236 son públicos y 176 privados.

Matos indicó que en las eliminatorias tomaron parte 123,608 estudiantes, incluyendo 76,478 varones y 47,150 hembras. Las eliminatorias distritales fueron realizadas del 28 de octubre al primero de noviembre de este año.

“A través de estas eliminatorias distritales, esperamos obtener los nombres de los centros educativos que representarán a cada uno de los deportes curriculares”, dijo Matos.

El técnico deportivo del Inefi indicó que sólo dos distritos no realizaron sus eliminatorias por no estar debidamente preparados para esta tarea (Nizao 03-05) y Licey al Medio (08-08) y Peralvillo (17-05) aún no había empezado la suya por asuntos meramente logísticos.

Matos expresó que accionaron 28 Distritos por la zona Noroeste, 31 por el Noreste I y II; 21 Distritos ejecutaron por la zona Sur, 20 Distritos por la zona Metropolitana, 15 para el Este y 4 Distritos por la Sexta Zona (Monte Plata), para totalizar 119 Distritos de manera general.

Han comenzado las eliminatorias Regionales en Puerto Plata (11), San Juan (02), Neyba (18), Distrito Nacional (15) y Azua (03). Mientras que desde este miércoles inician las demás para finalizar el viernes y así pasar a las eliminatorias zonales, del 12 al 16 de este mismo mes.

El congresillo técnico sería el 19 de este mes en Monte Plata, y los juegos están programados para ser inaugurados el día 22.

Los deportes a competir durante los Juegos Escolares Monte Plata 2019 son ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol sala, gimnasia, voleibol, béisbol, bádminton, softbol, balonmano, basket 3×3, judo, karate, taekwondo, lucha olímpica, carrera de orientación, pesas, tenis de mesa, fútbol 11, voleibol de playa y varios deportes paralímpicos, entre otros.

Anuncios

Relacionado