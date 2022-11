Finaliza quinta campaña de otoño “40 Días por la Vida Santo Domingo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Finalizó la campaña de otoño “40 Días Por La Vida Santo Domingo” donde por 5ta. vez Santo Domingo se sumó a cientos de ciudades en todo el mundo para participar de la movilización provida coordinada más grande y larga de la historia. Esta campaña se desarrolló desde el pasado 28 de septiembre frente al Congreso Nacional, en horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m.-6:00 p.m. y sábados y domingos de 7:00 a.m.-4:00 p.m.

La campaña cerró el domingo 6 de noviembre con una eucaristía de acción de gracias en la parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo, la misma fue presidida por el Reverendo Padre Mario De La Cruz Campusano, vicario episcopal de la Pastoral Familia y Vida, quien además es asesor espiritual de la campaña.

A la celebración asistieron feligreses de la parroquia y además los voluntarios de la campaña. Al finalizar la celebración, la directora de campaña, Martharís Rivas junto al equipo coordinador leyeron un manifiesto a favor de la vida.

En el manifiesto se resaltó la fecha tan importante para nuestra nación que es el día de la Constitución de la República Dominicana, recordando que nuestra carta magna es defensora del Derecho a la Vida como un derecho fundamental y el aborto siempre estará penalizado, porque hace casi dos siglos siempre estuvo penalizado en otras reformas constitucionales y en el actual código penal; se ha mantenido el Derecho a la vida en el artículo 37 y el 38 lo explica como un derecho fundamental y el 61 sustenta que la salud del ser humano es tomada en cuenta bajo este derecho fundamental.

Estos 3 artículos defienden la dignidad de todo ser humano y aclara que la vida humana existe desde la concepción; por ende, debe ser protegida desde la concepción su salud, bienestar y dignidad hasta la muerte natural.

Se les hizo una solicitud publica a los honorables diputados y senadores de República Dominicana que la Carta Magna se debe poner en práctica, está en sus manos respetarla y velar que no se manipule. Además, se recalcó que como país necesitamos el tan anhelado y necesario nuevo código penal de la República Dominicana, donde se mantenga penalizado el aborto sin acceso a ningunas de las causales de este fatídico negocio.

La campaña de “40 Días por la Vida SD” es parte de una campaña mundial “40 Días por la Vida” que nació en el 2004, en respuesta a la creación de un centro de aborto en Estados Unidos. Actualmente, la campaña ha logrado salvar 22,289 bebés en 64 países y a convertir a 240 trabajadores de la industria del aborto, incluidos “funcionarios de Planned Parenthood (sede de RD es Profamilia), que dejaron sus trabajos” y se unieron a rezar. Además, logró el “cierre de 131 centros de aborto, incluido el centro de Bryan/College Station”, que “ahora sirve como la sede internacional de 40 Días por la Vida”. En esta campaña se sumaron 278 vidas salvadas desde el 28 de septiembre hasta el 6 de noviembre reportadas.

El manifiesto culminó con la invitación a ser voluntarios de la próxima campaña en cuaresma 2023, y motive a seguir orando desde las familias por el fin del aborto, porque este es el principio del fin del aborto, hasta que el aborto sea impensable.

MANIFIESTO DE 40 DIAS POR LA VIDA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

Misa de clausura en acción de gracias.

Hoy día de la Constitución de la República Dominicana queremos que todos recordemos que nuestra carta magna es defensora del Derecho a la Vida como un derecho fundamental y el aborto siempre estará penalizado, porque hace casi dos siglos siempre estuvo penalizado en otras reformas constitucionales y en el actual código penal; se ha mantenido el Derecho a la vida hoy artículo 37 y el 38 lo explica como un derecho fundamental y el 61 sustenta que la salud del ser humano es tomada en cuenta bajo este derecho fundamental. Estos 3 artículos defienden la dignidad de todo ser humano y aclara que la vida humana existe desde la concepción; por ende, debe ser protegida desde la concepción su salud, bienestar y dignidad hasta la muerte.

En República Dominicana desde el 16 de agosto 2020 inició un nuevo gobierno y un nuevo congreso, y una de las primeras decisiones del presidente de la cámara de diputado es abrir una deuda pendiente con el pueblo dominicano, un nuevo código penal que nos acerque más a una justicia social, pero en los últimos intentos no se ha podido tener ese deseado nuevo código penal.

Recordemos que el ex presidente Danilo Medina lo devolvió al congreso con las observaciones con respecto a la penalización del aborto, para incluir tres causales donde se realice el aborto; también en junio 2021 en la cámara de diputados se aprobó en segunda lectura con 128 Si y 13 No para el nuevo código penal provida y constitucional, luego pasó a la cámara del senado y lo dejaron perimir; despues en la nueva legislatura del mismo año sometieron el código penal sin las causales, se fueron de resort fin de semana, despues de ver artículo por artículo, concluyeron nuevamente con un nuevo código penal provida y constitucional; para las semanas siguientes pasar a sesiones de ambas cámaras y a pesar de mayoría de votos provida, no dejaron pasar a segundas lecturas, quisieron manipular el documento incluyendo artículos cambiados en contra de la vida y la familia; hoy 2022 estamos en el mismo proceso, ya ni se debate, porque se sabe claramente, que nos quieren imponer los artículos de las 3 causales del negocio del aborto y el artículo de la falsa “discriminación por orientación sexual”, por esta razón esta campaña de oración y ayuno por el fin del aborto lo hicimos en las puertas del congreso nacional del 28 de septiembre hasta hoy 6 de noviembre, día de la Constitución de la Republica Dominicana, que terminamos con esta misa de acción de gracias en la parroquia Ntra. Sra. de la Divina Providencia.

Le solicitamos públicamente a los honorables diputados y senadores de República Dominicana que la Carta Magna se debe poner en práctica, está en sus manos respetarla y fiscalizar que no se manipule. Le recordamos que este instrumento de ley penal debe ser a favor de la vida y la constitución, deben velar por proteger la legislación del sistema de Justicia y nos regale el tan anhelado y necesario nuevo código penal de la República Dominicana. En este documento queremos expresar la importancia de mantener penalizado el aborto sin acceso a ningunas de las causales de este fatídico negocio.

Dominicanos, somos conscientes de que los médicos están para sanar y curar la vida de sus pacientes, las madres embarazadas no están enfermas, el embarazo no es una enfermedad, ni una desgracia para la mujer, apoyemos la maternidad, tener hijos es un regalo de Dios, porque las madres y padres están para amar a sus hijos sin importar que tengan, sigamos siendo un país provida, que proteja la vida de la madre embarazada y la de su hijo por nacer.

La gente de Fe nos unimos a orar por el fin del aborto en el mundo, nuestra campaña de ¨40 Días por la Vida SD¨ es parte de una campaña mundial “40 Días por la Vida” que nació en el 2004, en respuesta a la creación de un centro de aborto en Estados Unidos. Actualmente, la campaña ha logrado salvar 22,289 bebés en 64 países y a convertir a 240 trabajadores de la industria del aborto, incluidos “funcionarios de Planned Parenthood (sede de RD es Profamilia), que dejaron sus trabajos” y se unieron a rezar. Además, logró el “cierre de 131 centros de aborto, incluido el centro de Bryan/College Station”, que “ahora sirve como la sede internacional de 40 Días por la Vida”, en esta campaña se sumaron 278 vidas salvadas desde el 28 de septiembre hasta hoy reportadas.

Esta campaña de otoño 2022 de Rep. Dominicana, nos enseñó que Dios provee y nos hace resiliente ante el silencio de los poderes del Estado, ante la injerencia de organismos internacionales que imponen aborto, sabemos que nuestra presencia en el congreso nacional fue visible dando testimonio de vida con nuestras oraciones. Invitamos desde ya, a todos a ser voluntarios de nuestra próxima campaña en cuaresma 2023, seguiremos orando desde nuestras familias por el fin del aborto, porque este es el principio del fin del aborto, hasta que el aborto sea impensable.

¡Si a la vida! ¡Salvemos las 2 vidas!

Campaña de Otoño 2022 de #40DíasPorLaVidaRD

#40DíasPorLaVidaSD

#RDesProvida #DejaloNacerRD #SalvemosLas2Vidas

