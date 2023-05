Finales de la NBA: El líder del Oeste va en contra del peor equipo clasificado del Este

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por primera vez desde el 1999, un equipo que clasificó en el puesto número 8 va a competir las Finales de la NBA contra un equipo que obtuvo el primer lugar en la temporada regular.

En 1999, los Knicks de New York hicieron historia, y es que ningún equipo sembrado en la posición ocho había llegado a una Final, según recolectaron medios deportivos. Al final perdieron contra San Antonio Spurs, pero sellaron su nombre.

24 años después, el Heat de Miami tiene una oportunidad de vencer al líder del Oeste, los Denver Nuggets, quienes serán sus contrincantes a manos del dos veces MVP, Nikola Jokic y su compañero Jamal Murray.

A principios de abril nadie esperaba que el Heat llegara tan lejos. Clasificaron jugando al play-in contra los Chicago Bulls. Después de esto, como número 8, podría esperarse que cayeran contra equipos de mejores resultados.

Pero no. Eliminaron a los Milwaukee Bucks, líder del Este, en cinco partidos. En aquel último juego, los 38 puntos de Giannis Antetokounmpo no fueron suficiente contra los 42 de Jimmy Butler. La derrota quedó tan marcada que la directiva de los Bucks no tardó en despedir a su dirigente, Mike Budenholzer.

En la semifinales de Conferencia, al equipo de Miami le tocó contra New York Knicks, quienes quizás no era el mejor equipo de la tabla, pero si con mejor posición que ellos, al ser sexto en la regular. ¿Resultado? Los de la Gran Manzana cayeron en seis partidos.

Luego, en la Finales de Conferencia, el rival del Heat era Celtics, los segundos con mejor récord en el Este. ESPN solo le dio a Miami un 3% de chance para ir a las Finales y a los de Boston el otro 97%. Heat no tardó en irse 3-0 arriba y a pesar de que los de color verde empataron la serie, Heat sentenció a manos de Caleb Martin y ahora se dirige a Denver para luchar por el Larry O’Brien, quien solo se les concede a los ganadores.

Por otro lado, Denver tuvo un camino esperado y sin sorpresas. Al tener un candidato para llevarse el MVP, Nikola Jokic, quien ya tiene dos de ese trofeo, se encaminaron a la primera posición de su conferencia en la temporada regular.

En la primera ronda, hicieron lo que ha pasado en otras ocasiones; ganarle 4-1 al número 8 de su división, los Timberwolves de Minnesota. El único partido que perdieron fue con tiempo extra.

Con los Suns de Phoenix, un equipo comandado por Kevin Durant y Devin Booker, tomaron dos partidos de delantera, pero fueron empatados 2-2. Sin embargo, el resultado fue el mismo; Nuggets ganó dos en línea (el último por 25 puntos de ventaja) y pasaron a las finales de Conferencia.

En esta parte, sus rivales eran Los Ángeles Lakers. LeBron James y Anthony Davis. La defensiva en la serie estaba asegurada por ambos lados. Se esperaba reiteradas peleas en la pintura, pero terminó con el equipo angelino siendo barrido un 4-0.

Heat y Nuggets, con un camino distinto desde el jueves, pero un resultado igual, van a disputar por el anillo. Lo que es confirmado es que los jugadores estelares de ambos equipos, Nikola Jokic, de Nuggets y Jimmy Butler, del Heat van a ganar su primer trofeo de campeón.

Pero, por el momento, las apuestas están a favor de los Nuggets. ESPN indica que el equipo de Denver tiene un 89 por ciento de ganar el trofeo.

