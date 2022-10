Final de temporada de Yankees ¿Fue el final de Judge en el Bronx también?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Por tercera ocasión en los últimos seis años, los Yankees fueron eliminados por los Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, esta vez con una barrida de cuatro partidos. Y por cuarta vez en los últimos ocho años, Nueva York fue eliminado en los playoffs por Houston.

Después de ganar 99 juegos en la campaña regular y conquistar la División Este de la Liga Americana — además de eliminar a los Guardianes en la Serie Divisional — los neoyorquinos fueron parados en seco por unos Astros que ahora irán a su segunda Serie Mundial consecutiva y su cuarta desde el 2017.

“Es un día horrible, un final horrible”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone, quien ha perdido en Nueva York un Juego del Comodín, dos Series Divisionales y dos Series de Campeonato en sus cinco campañas frente al club. “Duele. Es cruel”.

Otro elemento doloroso de esta derrota de los Yankees es la incertidumbre con Aaron Judge, la superestrella que impuso una marca de la Liga Americana con 62 jonrones en la temporada regular. Después de rechazar una oferta de US$213.5 millones antes del inicio de la campaña, Judge tuvo el mejor año de su vida y ahora será agente libre, esperando firmar un contrato mucho más lucrativo.

“No he pensado en el próximo paso”, dijo Judge después del Juego 4. “Tenemos tiempo para planificar todo. Nunca he estado en esta situación”.”

“Fue una temporada increíble y alguien con quien me he unido bastante”, manifestó Boone acerca de Judge. “(Es alguien que) admiro y respeto, y espero verlo en el uniforme rayado por mucho tiempo. Ni quiero pensar en la alternativa ahora mismo”.

Judge fue el pilar de los Yankees en la campaña regular, pero en los playoffs, bateó .139 con dos cuadrangulares, ambos contra los Guardianes en la primera ronda. Ante los Astros en los cuatro partidos de la SCLA, estuvo de 16-1, sin extrabases.

“Eso es béisbol. Sucede todo el tiempo”, expresó Boone. “Los más grandes de los grandes pasan por problemas y muchas veces, es simplemente el momento (del año). Creo que no estuvo del todo bien su timing”.

Judge no fue el único. Después de anotar apenas cuatro carreras — dos inmerecidas — frente al pitcheo de los Astros en los primeros tres choques de la serie, los Yankees pusieron cinco en la pizarra (una sucia) el domingo en el Juego 4. Pero la realidad es que aparte de Harrison Bader, quien disparó cinco cuadrangulares en la postemporada — incluyendo dos en la SCLA — los nombres de los Yankees no dieron la cara.

Entre Judge, Giancarlo Stanton, el venezolano Gleyber Torres y Josh Donaldson, dieron apenas dos extrabases (ambos dobles de Stanton) y empujaron tan sólo tres carreras contra los Astros en la segunda ronda de los playoffs.

“Esto es lo peor que uno puede ver”, manifestó Boone. “Nos ganó un mejor equipo y ésa es la realidad. Claramente, ellos están poniendo el estándar al que nosotros aspiramos”.

Esta barrida sufrida por los Yankees a manos de los Astros fue apenas su cuarta en una serie al mejor de siete en su historia. Desde el 2010, Nueva York ha perdido cinco Series de Campeonato en forma consecutiva, un nuevo récord de Grandes Ligas. Y el equipo del Bronx no alcanza una Serie Mundial desde el 2009, su sequía más larga en ese sentido desde el período entre 1982 y 1995 (no contando 1994, cuando el Clásico de Otoño no se jugó debido a una huelga de los jugadores).

