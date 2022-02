Final de la Serie del Caribe marcará la historia para el béisbol colombiano

“Tienes que mantenerte con el orden, el núcleo de jugadores que han estado jugando”, dijo el coach de muchos años con los Diamondbacks de Arizona, quien el jueves se irá en la lomita con el zurdo cubano Raúl Valdés (5.2 IL, 4 H, 1 CL, lanzador ganador el sábado vs. Criollos de Puerto Rico). “Si llegaron hasta una final, es por algo. No es un torneo fácil. No es fácil hacer lo que Colombia hizo y lo que nosotros hicimos”.