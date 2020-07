Fin del proceso electoral, triunfo de Abinader, retos del nuevo Gobierno

Quiero iniciar este artículo, felicitando a los ganadores del pasado proceso electoral, los licenciados Luis Abinader y Raquel Peña, que han sido constituido como Presidente y Vicepresidente electo por la voluntad popular expresada en las urnas, para el cuatrienio 2020-2024; así también extiendo mis felicitaciones a los senadores y diputados electos en la contienda recién finalizada.

Es oportuno también felicitar a los integrantes de la Junta Central Electoral, lo mismo que a todo el personal que laboró en el proceso pasado, por su disposición de trabajar y de colaborar para que el país muestre, como hoy puede hacerlo, el orgullo de haber organizado un torneo diáfano, sin traumas importantes, es digno de reconocer.

También tenemos que felicitar al pueblo dominicano en su conjunto, por este ejemplo de civilidad, que hemos dado, no importa a cual partido político pertenezca o si es independiente; pues todos contribuimos, incluyendo al actual Presidente el Lic. Danilo Medina, que siendo parte interesada, ya que es el principal líder del PLD; aún así cumplió su rol de mandatario, aportando todo lo necesario, para que el certamen terminara bien.

En un artículo que escribí en este medio de comunicación el 30 de septiembre del 2019, expresé que Luis Abinader ganaría las “Primarias”, con las que el PRM elegiría su Candidato Presidencial, la publicación tuvo como título. Triunfo Inminente de Luis Abinader en el PRM, en el PLD las cosas no están tan claras. Este viernes 26 de junio, escribí otro artículo titulado. Definición Electoral, Abinader Ganará en 1ra Vuelta por la Teoría del Platón.

Hacía alrededor de un año, que estaba convencido de que Luis Abinader ganaría las elecciones que estaban programadas, no importa se celebraran en mayo o en la fecha que se realizaron; para tal certeza analicé varios parámetros, entre ellos: que ningún Partido político en nuestro país, gana en más de dos períodos consecutivos en elecciones presidenciales y si lo hace es utilizando la fuerza o métodos antidemocráticos, o por errores garrafales del candidato opositor, ejemplo de ello lo ocurrido en 1974 y en el año 2012.

Siguiendo el análisis del párrafo anterior, observé que Luis Abinader no cometía errores en la campaña, no lo cometió en el 2012, ni en 2016, ni lo hizo en la precampaña interna. Otro electo que me permitía ver con claridad, el triunfo del hoy presidente electo, es que el pueblo había demostrado que estaba cansado del gobierno del PLD en el año 2012; además pienso que el PLD no perdió las elecciones en ese año, por la división ocurrida en el PRD, pues su presidente Miguel Vargas, decidió no apoyar a Hipólito Mejía. También como el candidato del PRD en ese entonces, cometió algunos errores de campaña.

Hoy, Luis Abinader es nuestro honorable presidente electo, tendrá que enfrentar muchos retos, considero que desde antes de tomar el poder; como es el caso del principal problema que ahora tiene el país que lo es la Pandemia del Covid-19, que como afirmé en el artículo donde vaticiné el triunfo de Luis en 1ra vuelta, en el mismo además afirmé que el Covid-19, se estaba expandiendo como “verdolaga en playa”.

Hoy afirmo que esta pandemia del Covid-19, está contaminando varias provincias sobre todo el Gran Santo Domingo, Santiago y otras, de una manera tal que amenaza en convertir en una tragedia nacional; tal como lo ocurrido en New York, Ecuador, Italia, España. Es por lo que considero que las autoridades entrantes, hacen bien en aunar esfuerzos, que debe ser de una forma decidida, junto con las autoridades del gobierno presente, retomen medidas anteriores. Considero inclusive que deben hacerse más rigurosas, produciendo el confinamiento total, en el Gran Santo Domingo, Santiago y otros lugares, como se hizo en San Francisco de Macorís y Puerto Plata.

Les deseo a nuevos gobernantes mis buenos deseos, para que el Dios todo poderoso los ayude a realizar un gran gobierno a favor del país. Otro reto que deben de asumir las nuevas autoridades, es la de hacer un gobierno honesto, donde se administren los recursos del Estado con pulcritud; donde los funcionarios sean pro activos, resolviendo los problemas de las comunidades. Un gobierno que cuando termine su cuatrienio, no tengan que salir corriendo sus funcionarios, o estar temerosos, por estar señalados por el dedo acusador de la opinión pública.

Aporté ideas y voluntades para el logro del triunfo de los candidatos ganadores y estoy disposición de seguir aportando conocimientos, ideas y experiencias, para ver cumplido los anhelos del pueblo dominicano; sobre todo un pueblo que quiere ver sus instituciones que sean funcionales, creíbles y justas, más las que están ligadas al poder judicial.

Si es oportuno, recordarles a los honorables Presidente y Vice electos y al conjunto de funcionarios que conformen su gabinete, que ese pueblo que hoy lo apoya, aplaude y glorifica, es el mismo que ayer lo hizo con otro y en el futuro, tratará de castigarlos, si es que no se le cumple.

Por Angelito Manzueta

