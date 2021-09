Fin de semana de películas: estrenos series y cine independiente RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un fin de semana literalmente de película; es que tenemos el estreno de la serie más esperada de este año y una cartelera local de cine independiente que definitivamente no te puedes perder.

Así que de inmediato voy al punto con mis 3 recomendaciones precisas y concisas de esta semana.

Inicio con La Casa de Papel, la serie española que ha ganado millones de fanáticos desde su estreno en 2017, cada estreno de temporada ha sido un toque de queda y claro no me refiero al que estamos acostumbrado los dominicanos, más bien hablo de que este filme de acción se convirtió en la serie más vista del 2018, cuenta con más de 73 millones de reproducciones y se convirtió en un fenómeno en su país de origen y el mundo.

Ya esta disponible la primera parte de su quinta y última temporada, desde este viernes 3 de septiembre se dividirá en dos partes de 5 episodios cada una. En el tráiler se ve como Alicia Sierra ha atrapado al Profesor y lo tortura para sacarle información. Además le hace saber al resto del grupo que su líder ha caído.

Mi segunda recomendación es Mosh, una película de corte independiente del cineasta dominicano Juan Antonio Bisonó, donde actúan la cantante y escritora Rita Indiana y el actor mexicano Damián Alcázar. Es un drama familiar que trata la historia de Mosh, Gerónimo y Laura, son tres miembros de la familia que tienen que redescubrir su relación entre ellos y con Dios en la dura, mágica y colorida realidad de la República Dominicana.

Esta cinta se estrenó en el prestigioso Festival Internacional de Cine de El Cairo y los dominicanos tuvimos la oportunidad de verla en el marco del Festival de Cine Global 2019, dejando a sus espectadores con emociones encontradas y otro hasta le erizó la piel, con aplausos se recibió a su director en el escenario, así que esta recomendadísima, por el momento estará disponible en el Fine Arts, Novo Centro.

Continuo con cintas dominicanas de corte independiente Mal Paso, de Héctor Valdez, en el curso de esta película se puede ver como Braulio ayuda a su abuelo a vender carbón en el mercado, mientras que Cándido permanece recluido en casa debido a su albinismo. Su vida toma un giro inesperado tras la muerte de su abuelo. Ahora Braulio tendrá que cuidar de su hermano y ambos intentarán sobrevivir en el mercado fronterizo.

Esta película es un drama para mayores de 13 años, con una duración de 80 minutos y el guion fue escrito por Héctor Valdez, José Ramón Alama, David Maler, Ángel de la Cruz, José Pastor

Ha ganado premios internacionales como: Mejor película en el Festival de Cine de Trinidad y Tobago, mejor película extranjera en el New York Latino Film Festival, mejor película, mejor director y mejor actor, en el Dominican Film Festival of New York, Estados Unidos.

Relacionado