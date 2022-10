Filis ponderan cambios en su alineación para la Serie Mundial

Comparte esta noticia

FILADELFIA — La parte alta de la alineación de los Filis ha sido la misma para cada encuentro durante su recorrido en lo que va de la postemporada: Kyle Schwarber, Rhys Hoskins, J.T. Realmuto y Bryce Harper.

Pero eso podría cambiar en la Serie Mundial.

Con los Astros empleando un bullpen de sólo derechos, el dirigente del conjunto de Filadelfia, Rob Thomson, indicó el miércoles que ha contemplado cambiar al bateador designado Harper al tercer puesto en el orden. Eso bajaría al receptor Realmuto al cuarto bate.

Harper ha bateado exclusivamente de cuarto durante los playoffs para apartarlo un poco del también toletero zurdo Schwarber en el lineup. El incluir a par de bateadores derechos entre Schwarber y Harper le presentaba un obstáculo al piloto rival para emplear a su mejor brazo zurdo para enfrentar a ambos cañoneros.

Sin embargo, con Houston utilizando solamente derechos en el grupo de relevistas, es posible que Harper pueda volver a batear de tercero, lugar que ocupó durante la mayoría de la campaña. El Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue el tercer bate para 82 partidos de la temporada regular, comparado con apenas 13 como cuarto bate.

“Sí un poco”, contestó Thomson al preguntársele si había pensado subir a Harper otra vez en el lineup. “Simplemente porque no tienen zurdos en el bullpen”.

Aunque los Astros no cuentan con relevistas zurdos, definitivamente acuden a varios derechos que tienen éxito retirando bateadores zurdos.

“Tienen muchachos ahí con estadísticas parejas y con estadísticas opuestas”, explicó Thomson. “Entonces no creo que eso los preocupe mucho”.

El brazo clave para esas situaciones probablemente será el dominicano Bryan Abreu, quien controló a los bateadores zurdos a OPS de .494 durante la temporada regular (los derechos registraron OPS de .642). Abreu no ha concedido ningún jonrón contra los 134 bateadores zurdos que ha enfrentado en el 2022, incluyendo la postemporada. Dicha clase de bateadores se han ido de 11-1 con cinco ponches contra Abreu en estos playoffs.

Pero no se trata sólo de Abreu. Su compatriota Rafael Montero ha controlado a los zurdos a una línea ofensiva de .158/.262/.246 (OPS de .507) durante la campaña regular. Los derechos lucieron un poco mejor bateando .225/.273/.287 (OPS de .560).

Debido a las varias alternativas de Houston en esas situaciones, Thomson podría optar por simplemente maximizar los posibles turnos de Harper asegurándose de que esté en el plato en la primera entrada, en vez de pensar en obligar a los Astros a tomar decisiones cruciales en su bullpen al final de un partido.

“Todavía me gustan cómo lucen los enfrentamientos que queremos”, indicó Thomson. “Nos gustan nuestros bateadores. Pienso que nuestros zurdos están bateando bastante bien y nos entusiasman nuestras posibilidades”.

¿Será demasiado descanso?

Fue un tema que se tocó durante la Serie Divisional, pero con los Filis y Astros cada uno contando con cuatro días libres antes del Juego 1 el viernes, los jugadores en ambos conjuntos están aprovechando con el extenso descanso.

No es nada nuevo para el club de Houston a estas alturas. Tuvieron cinco días de descanso entre el final de la campaña regular y el Juego 1 de la SDLA, debido a que tuvieron la mejor foja como campeones de su división. Después de barrer a Seattle, los Astros tuvieron otros tres días de pausa antes de enfrentar a los Yankees en la SCLA. Si se incluyen los días sin actividad entre juegos de esta última serie, Houston habrá contado con 15 días de pausa entre el final de la temporada regular y el Juego 1 del Clásico de Otoño.

Filadelfia por su parte, tuvo un día libre entre el final de la temporada regular en Houston y el comienzo de la Serie del Comodín en San Luis. Filadelfia luego tuvo apenas otros dos días de pausa entre dicha serie y la SDLN, seguidos por otros dos días antes de la SCLN.

La única vez que los Filis tuvieron cuatro días libres consecutivos desde el comienzo de los Entrenamientos de Primavera fue durante la pausa por el Juego de Estrellas en julio.

“Nunca he pasado por esto, entonces nunca he visto una pausa cuatro días”, señaló Hoskins. “Normalmente cuatro días sin actividad para mí son el comienzo de la temporada muerta. Pero pienso que lo veremos como una bendición, no cabe duda”.

Como equipo, Filadelfia ha pegado 39 extrabases en esta postemporada — 12 más que cualquier otro club. Su slugging de .442 también es el mayor entre los 12 equipos que clasificaron a los playoffs, incluyendo 34 puntos más que los Astros (.408).

Y aunque tanto Hoskins como Harper han dicho que prefieren seguir jugando cuando el equipo ha alcanzado un gran nivel, los Astros — con marca de 7-0 en esta postemporada — también están encendidos.

“Quisiera comenzar a jugar ya mismo”, agregó Harper después de que los Filis se coronaron campeones de la Liga Nacional el domingo. “Creo que esa es la clase de equipo que somos. Queremos seguir batallando. No tenía idea que serían cuatro o cinco días de pausa. Increíble. Es bastante tiempo”.

Relacionado