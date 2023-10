Filis confían poder devolver el golpe ante los Bravos

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA — Antes de que comenzara la Serie Divisional de la Liga Nacional, si alguien hubiera preguntado a los Filis si estarían contentos de dividir los dos primeros juegos de esta serie en Atlanta, habrían dicho que sí. Los Bravos ganaron 104 encuentros esta temporada. Puede que tengan la mejor ofensiva de la historia del béisbol.

Los Filis dividieron los dos primeros juegos de la SDLN del año pasado, y luego ganaron los dos siguientes en el Citizens Bank Park para avanzar a la Serie de Campeonato de la L.N. En la historia de las Series Divisionales con el formato 2-2-1, en una serie que está empatada, el equipo que se dirige a casa para los Juegos 3 y 4 ha ganado la serie 28 de 42 veces (67%).

Pero los Filis saben que dejaron escapar esta oportunidad. Deberían haberse ido a casa con una ventaja de 2-0 en este tope al mejor de cinco encuentros. En vez de eso, le dieron vida a los Bravos al ver como Atlanta se imponía de forma dramática la noche del lunes por 5-4.

La forma en que Filadelfia se recupere de esta derrota determinará su destino en la postemporada.

“Quiero decir, respondemos bien después de recibir un puñetazo en la cara, hermano”, dijo Nick Castellanos, quien conectó el batazo que atrapó de forma sensacional Michael Harris II para comenzar el dobleplay que puso fin al Juego 2. “¿Sabes? Así que eso es todo. Duele, pero lo aceptaremos y haremos que nos motive a seguir adelante”.

“Definitivamente vas a pensar en eso”, comentó el catcher J.T. Realmuto. “Con las derrotas duras, probablemente hasta que te duermas vas a pensar en ello. Entonces, despertarme mañana y darles a mis hijos un abrazo, y ahí termina todo. Sólo tienes que amanecer y vamos a estar bien”.

Los Filis tenían una ventaja de 4-0 en la parte baja del sexto inning, aunque podría haber sido más. Dejaron a 10 corredores en base en las primeras seis entradas y dejaron a 11 corredores en las almohadillas en total, yéndose de 8-2 con corredores en posición de anotar.

Los Filis, en resumen, tuvieron oportunidades de enterrar a Atlanta. No lo hicieron.

“Cuando tienes una ventaja contra un equipo como ese, tienes que acabar con ellos”, añadió Realmuto. “Simplemente no fuimos capaces de hacerlo hoy. Tuvimos un montón de oportunidades con muchachos en posición de anotar para ampliar nuestra ventaja. Parecía que cada inning en el que no lo hacíamos, les daba un poco más de oportunidad y un poco más de impulso. Regalamos una carrera en la [sexta]. Simplemente no hicimos el trabajo. Tienes que hacer las cosas bien al principio del juego para ganar a equipos tan buenos como éste”.

Trea Turner no pudo atrapar un tiro de Castellanos en el sexto, lo que permitió a los Bravos anotar su primera carrera. Zack Wheeler estuvo fantástico desde el principio y no permitió hit en 5.2 actos. Ponchó a 10 en total, empatando el récord de la franquicia de más ponches en un partido de postemporada. Sin embargo, el día de Wheeler comenzó a desmoronarse cuando permitió un sencillo a Olson abriendo la séptima. Dos bateadores más tarde, le dejó un sweeper colgando a Travis d’Arnaud, quien bateó un jonrón de dos carreras para recortar la ventaja de los Filis a 4-3.

“Es frustrante», dijo Wheeler. “En cierto modo dejé que tomaran impulso. Eso es culpa mía. Los dejé volver al juego”.