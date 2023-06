Filial PRSC-NY inicia con éxito inscripciones nuevos votantes

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La filial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en Nueva York inició con éxito el pasado fin de semana las inscripciones de nuevos votantes hacia la entidad política.

Un equipo de veteranos y reconocidos “compatriotas” en la Gran Manzana se ubicó el pasado domingo en la intersección de la calle 181 y la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, área de mayor concentración de dominicanos residentes en el exterior en todo el mundo, y se inscribieron veintenas de ellos.

Al inscribirse recordaban con añoranza los gobiernos de Joaquín Balaguer, llegando muchos a expresar: “después de Trujillo no ha habido en RD gobiernos mejores que los del “doctor”. “Tanto que criticaron a Balaguer estos partidos tradicionales, y juntos no se le pueden arrimar a los reformistas”. “Los gobiernos del PRSC son inigualables favoreciendo los más necesitados en dominicana, y donde hay pesos no se discute onza”, decían, entre otras expresiones.

Asimismo, los reformistas, encabezados por el presidente de la filial, Orlando Rosado, acompañaban la inscripción: “compatriota, dígale a sus familiares, amigos y relacionados que vengan a inscribirse o nos envíen la dirección para nosotros ir donde ellos”.

La jornada política se vio matizada en sus alrededores por acciones y expresiones de reconocimiento hacia la organización, al remembrar los gobiernos reformistas; asimismo, algunos conductores al pasar por el lugar mostraban su adhesión tocando bocina.

Rosado expresó que este tipo de trabajo será desplegado en los cinco condados de NYC, y las ciudades de mayor de concentración de connacionales en el estado. En Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, entre otros, se comenzará en las próximas semanas, precisó el también presidente del PRSC en la Circunscripción 1-USA.

Entre los “compatriotas” que participaron de la jornada política figuran Rubén Ferreira, Ivette Sánchez, Alexander Báez, Kerry Espinal, Evelyn Nolasco, Efraín Gabriel, Belkys Martínez, Héctor Ferreira y Luis Aguasvivas, entre otros.

