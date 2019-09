Filial de Acroarte NY homenajea chef dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La filial de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en esta ciudad homenajeó al chef dominicano Jay Rodríguez por su destacada labor en el arte culinaria, mostrando al mundo la rica gastronomía latina.

Rodríguez recibió la máxima distinción que otorga Acroarte filial-NY, de la mano de su presidente Adalberto Domínguez, quien expresó que el chef quisqueyano es reconocido internacionalmente por su trabajo profesional en la gastronomía.

“Por sus aportes al arte y la cultura a través de la gastronómica, exponiendo a la Republica Dominicana como uno de los países preferidos en el extranjero por su rica comida en sabores, olores, ingredientes y recetas de la cocina criolla con un toque Asiático”, dijo Domínguez.

Es considerado uno de los chefs latinos más capacitados y reconocidos en los Estados Unidos. Con un menú único y exclusivo, con una combinación Latino -Asiático y delicadas manos que le da el toque perfecto a sus diferentes platos.

Es la primera vez que la filial, que ha reconocido a diferentes personalidades dominicanas, reconoce a un chef, indicó.

Por su parte, el chef Rodríguez agradeció la premiación y dijo que la recibía con humildad.

“Gracias Acroarte por considerar la gastronomía como un arte y parte de los renglones de sus premiaciones. Gracias a los artistas que me han apoyado, por nuestro trabajo he sido invitado a Los Premios Grammys, quienes me han honrado con su invitación, así como otras importantes premiaciones”, dijo.

“Agradezco también a mis clientes, patrocinadores y seguidores con quienes comparto esta gran distinción”, agregó.

Dicho reconocimiento forma parte de la celebración del 25 aniversario de Acroarte en Nueva York. Rodríguez recibió el reconocimiento durante un acto en el restaurante Pat’e Palo Bar & Grill, ubicado en la zona del Boulevard en Inwood, ante invitados especiales.

