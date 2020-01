Filia elogia energía fanáticos y quiere coronarse con Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eric Filia encuentra increíble a la fanaticada de los Tigres del Licey, adora estar todos los días en el terreno y esa alegría que ofrece el público le motiva a querer coronarse campeón con el glorioso conjunto azul.

“Los fanáticos liceístas son increíbles; es increíble aquí la energía, me gusta cómo se siente esa energía y adoro estar en el terreno todos los días”, expresó Filia sobre la diferencia de jugar en la ruta con los partidos que los azules disputan como local en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El refuerzo estadounidense habló así, luego de cooperar con un sencillo y carrera impulsada en el triunfo 5-1 el domingo ante los Toros del Este, para igualar la Serie Final a tres victorias y recudir el 9-5 original a un 3-2, cuando este lunes se juega el séptimo en La Romana, donde los azules solo han ganado uno en la etapa decisiva.

Importado original de las Estrellas Orientales en toda la serie regular, fue seleccionado por el Escogido para el Round Robin que sirve de semifinal. Los Tigres los tomaron como su primera selección para la final, que lo ha colocado en la primera base y como cuarto bate, a pesar de que actuó como primero y segundo con los verdes y los rojos.

En cada una de las tres etapas, el californiano de 27 años, perteneciente a la organización Marineros de Seattle, ha bateado sobre los .300 puntos y con porcentaje de embasarse por sobre los .400, lo cual lo apuntalan como un gran refuerzo todo este invierno.

“Todavía no me he sentido cansado, la alegría que me da el público la siento por lo alto y para mí es una especie de motivación; no me siento cansado y me gustaría coronarme campeón con los Tigres del Licey”, dijo el jardinero e inicialista a Sussy Jiménez para Licey TV.

