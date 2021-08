Figuras señalan virtudes y fallos primer año gestión Abinader en programa especial El Nuevo Diario TV

Comparte esta noticia

Difieren sobre resultados primeros doce meses del gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diversas personalidades, entre opositores, oficialistas e independientes, pasaron balance este lunes al primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, destacando lo que a su juicio han sido logros y reveses o debilidades en estos 12 meses de administración de la cosa pública.

La plataforma te televisión digital El Nuevo Diario TV sirvió de escenario para un enriquecedor debate de criterios y opiniones que se realizó durante varias horas, en una transmisión especial a través de nuestra página web y las diferentes redes sociales.

En la evaluación de cómo lo ha hecho el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde el pasado 16 de agosto a la fecha, participaron economistas, políticos, empresarios, legisladores, funcionarios de gobierno, politólogos y catedráticos universitarios.

Las opiniones fueron variopintas, y mientras unos resaltaban los logros en políticas públicas, otros exponían las fallas y deficientes que desde sus puntos de vista ha confrontado esta gestión.

Asimismo, se hicieron proyecciones hacia los tres años que restan de este gobierno, a la vez que se señalaron lo que a juicio de los participantes serían los retos a vencer por el presidente Abinader y su equipo.

En el programa, “Análisis del Primer Año de Gobierno del Presidente Luis Abinader”, fue conducido por Jaime Rincón, Enrique (Tuto) Mota, Luis Brito, Cristal Acevedo, Aneudy Ramírez y Anderson Rodríguez, quien además de co-moderador también fue panelista.

Ng Cortiñas llama controlar inflación

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas indicó este lunes que, al término de su primer año, al Gobierno dominicano le queda como desafío controlar la inflación que se ha producido, considerando que esta administración tiene las condiciones para mantener la estabilidad económica este 2021 y alcanzar un crecimiento en torno a un 7.5%.

“Estamos frente a una inflación administrada, y esa inflación no ha perdido intensidad por efectos del mercado, sino por la acción gubernamental, pero tal vez esta acción gubernamental no sea del todo sostenible en el tiempo”, añadió.

También, Ng Cortiñas manifestó que en materia económica la única luz que ha tenido el Gobierno ha sido el inicio de recuperación de la economía, indicando que la actual administración no ha destinado todo lo que prometió a la inversión pública.

“Penosamente, de cada RD$100 pesos del presupuesto que ellos formularon y aprobaron, iban a gastar RD$14 en inversión pública para recuperar la economía, pero apenas están gastando RD$6, quiere decir que el inicio de la recuperación económica que se verifica en el país no obedece a la acción gubernamental del fisco, sino que obedece a la acción privada”, expresó.

Asimismo, dijo que el sector turismo está muy por debajo de los resultados que se habían anunciado, y criticó que del 100% de ocupación en este ámbito solo esté ocupada un 40%, “pese a todas las facilidades que se le han otorgado a los turistas locales y extranjeros.

Bournigal dice Luis Abinader hizo “maravillas” en el primer año

La senadora de la provincia Puerto Plata, Ginette Bournigal resaltó la tarde de este lunes que el presidente Luis Abinader ha hecho “maravillas” en su primer año de gestión, sin embargo, sostuvo que le falta mantener una comunicación interinstitucional con algunos ministros que deben caminar de la mano con el mandatario.

“Por ejemplo, Obras Públicas uno lo llama y es accesible, nosotros teníamos ahora un problema social con una casa que hay que desalojar y el Ministerio de Obras Públicas llegó el lunes, dos viceministros llegaron allá”, añadió.

Consideró que los ministros deben entender que lo que le importa a los senadores es su provincia, por lo que deben “coger sus teléfonos y devolver la llamada”.

También, la secretaria del bufete directivo del Senado, sostuvo que el presidente Abinader ha hecho un trabajo excelente, sobre todo con la vacunación contra la Covid-19.

“La vacunación ha sido un éxito rotundo reconocido en el mundo entero, y en la parte que tiene que ver con aduanas, las recaudaciones han sido exitosas, la aprobación de la Ley de Aduanas y lo que se está haciendo con la simplificación de acciones ha sido excelente”, resaltó.

José Dantés dice gobierno con más sombras que luces

El secretario de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, consideró este lunes que el Gobierno del presidente Luis Abinader tiene más sombras que luces y sostuvo que durante el primer año de gestión de esta administración el país ha retrocedido en todos los aspectos, y se ha producido una degradación en la calidad de los servicios públicos.

“Como en todo hay luces y hay sombras, el inconveniente es que aquí hay más sombras que otra cosa, porque cuando tú vas y analizas cada uno de los sectores de la vida nacional y mides cuáles han sido los avances, pues los cambios que se han llevado a cabo realmente no son más que superficiales, no se han limitado a atacar el fondo de la problemática”, manifestó.

Asimismo, dijo que “no es cierto” que este Gobierno haya producido un cambio institucional, ya que, según dijo, esta administración solo ha estado dándole continuidad a las políticas públicas diseñadas en las pasadas gestiones del PLD y “no ha resuelto ni uno de los problemas que afectan la nación”.

“A parte de eso se han limitado a prometer como que este fuera un pueblo que no tiene conciencia, y en los próximos meses ustedes van a ver que van a comparar cómo estaban hace un año y cómo están ahora”, expresó.

Rosa Chupany: La salud tiene que funcionar en todos ámbitos

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, indicó este lunes que en términos de salud el eje principal del Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido la pandemia de la COVID-19, sin embargo, dijo que hay otros ámbitos que también deben atenderse

Resaltó que varias personas con enfermedades como diabetes e hipertensión han descuidado su tratamiento y se ha visto un aumento “brutal” en la mortalidad materna y neonatal.

“El sistema de salud tiene que seguir funcionando en diferentes ámbitos, no es solamente el tema Covid, sino también que hay otros aspectos, por ejemplo, hay un caso que ahora mismo está colapsando los hospitales que es el tema de los accidentes de tránsito, la violencia, etc.”, manifestó.

Dijo que las autoridades del Gobierno deben prestar más atención a estos aspectos, ya que aún hay posibilidades de que la mortalidad materna siga aumentando porque se acercan los meses donde se producen más nacimientos.

Al hablar de las mujeres haitianas que vienen al parir al país, el exfuncionario sostuvo que las mismas “son una bomba de tiempo”, ya que a su llegada no hay récord médico que especifique su situación de salud.

Juan Hubieres: “solo promesas”

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, dijo la mañana de este lunes que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha tenido un buen desempeño en lo que se refiere al manejo de la crisis sanitaria, aunque al mismo tiempo criticó varios aspectos y consideró que la actual administración se ha vuelto solo promesas en su primer año.

“El Gobierno prometió muchas cosas, anda prometiendo como que está en campaña y de esas promesas yo quiero que me señalen una que se haya cumplido realmente, y que no tenga que ver con la COVID-19, eso no había que prometerlo, había que hacerlo y lo han hecho”, expresó.

Refiriéndose al decreto 389-21 emitido recientemente por el presidente Abinader en el área de transporte, Hubieres dijo que el mismo viola cuatro artículos de la Constitución dominicana y la Ley 63-17 que da origen al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

“Ahora se hace un decreto contraviniendo cuatro artículos de la Constitución, la Ley del Intrant y la ley 176-07 de los Ayuntamientos, y centralizarlo en una entelequia dirigida por un tipo que tuvo ocho años en el Gobierno pasado haciendo cosas indebidas”, criticó.

En otro orden, el transportista sostuvo que “los ciudadanos del sector Cristo Rey no entregarán sus armas de manera voluntaria como promueve la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, ya que muchos la usan como su instrumento de trabajo”.

Ysrael Abreu: “sumamente cuestionable”

El experto en finanzas e impuestos, Ysrael Abreu catalogó este lunes el primer año de Gobierno del presidente Luis Abinader como “sumamente cuestionable” por su desenvolvimiento en la gestión administrativa y presupuestaria.

“Definitivamente hay que catalogar la administración de Luis Abinader al frente del Estado como una administración sumamente cuestionable, desde el punto de vista de la gestión presupuestaria y administrativa, que entiendo yo, no es más que el fruto de la falta de experiencia en el manejo del Estado”, expresó.

Abreu manifestó que lo dicho por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de parte del ministro de Turismo, David Collado, son declaraciones “sumamente cuestionables” porque ambos informaron un excedente o ahorro donde, según explicó, hay un déficit.

“Que se haga un presupuesto en una situación conservadora y que el resultado del mismo sea, en el caso de David Collado que publicó un excedente de 2,000 y tantos millones de pesos y en el caso de Paliza de 350 y pico de millones de pesos”, detalló al tiempo de criticar que esa información de ahorro no se corresponde con la realidad.

En ese sentido, explicó que cualquier excedente que haya publicado José Ignacio Paliza y David Collado, deben destinarlo al pago de la deuda pública.

“Solamente se puede ahorrar en un solo orden, es en el escenario en el que tenemos unas finanzas saneadas, si un ciudadano, una institución o el Estado dominicano tiene finanzas deficitarias como es República Dominicana, no hay forma de tu ahorrar nada”, precisó.

También se refirió a la gestión de Eduardo Sanz Lovatón, en la Dirección General de Aduanas, del cual resaltó que tuvo un superávit de alrededor de 21 mil millones de pesos, lo que dijo si es una recaudación a destacar.

En ese sentido, detalló que entre la DGII y la Dirección General de Aduanas (DGA), tuvieron en seis meses alrededor de 75 mil millones de pesos de superávit en recaudación.

Carolina Ramírez resaltan logros en seguridad ciudadana

La especialista en seguridad ciudadana, Carolina Ramírez Herrera resaltó este lunes los logros que se obtuvieron en el primer año de Gobierno del presidente Luis Abinader y de la puesta en ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, el cual, detalló, se sustentaría en cuatro ejes.

“En la parte de seguridad ciudadana, recordemos que se lanzó la estrategia de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, y se dividió en diferentes fases, en la primera etapa está la estrategia de seguridad ciudadana denominada “mi país seguro”, se decidió como plan piloto un barrio de la capilla, en este caso en el sector de Cristo Rey”, detalló.

Conforme a los cuatro pilares del Plan de Seguridad Ciudadana, detalló que se ha fortalecido la Dirección de Atención a la Mujer y Prevención de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, a la cual se le otorgó un aproximado de 300 mil millones de pesos para que pudiera tener presencia en las catorce regionales de esa institución.

Hizo hincapié en las principales amenazas a la convivencia y la seguridad ciudadana, y dijo que ha causado un poco de ruido el tema del desarme de la población y la reducción de armas de fuego en manos de los civiles.

Asimismo, mencionó el registro de las motocicletas, para reducir la cantidad de hechos delincuenciales, y el destinado a la reforma policial, que habría sido orientado a la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

Ricardo Taveras: El Gobierno sufre crisis de identidad

El abogado y exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, valoró este lunes el primer año de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader y calificó el primer periodo con un 6 de 10, razón por la cual también asegura que el Gobierno sufre una crisis de identidad en muchos aspectos y sobre todo en lo que concierne a la promesa del cambio.

“Si buscamos un nivel promedio de valoración, yo diría que este Gobierno se puede ganar un 6, este año de Gobierno se ha sostenido fundamentalmente sobre la base de la confianza de la población y en que el presidente de la República es una persona bien intencionada, que es decente, que está tratando de hacer algo, se nota el esfuerzo y el involucramiento personal”, expresó el ex funcionario.

Taveras explicó que la falta de identidad del Gobierno se ha producido porque, según señaló, ha habido una “reelección sin reelección”, y dijo que están repitiendo una serie de aspectos que tiene mucho en común con la identidad de la pasada gestión, porque han reelegido la vocación plutocrática en el sentido de cohabitar con los intereses económicos fundamentales del país y compartir con ellos el Gobierno.

“Aquí se crearon organismos especializados como Proconsumidor y otros más que están llamados a procurar el equilibrio del mercado, para evitar que las empresas o los intereses económicos te puedan jugar un rol de dominio desde esa base, sin embargo, el Gobierno anterior le entregó esas instituciones a esos interés y le nombró sus empleados o personas vinculadas a esos intereses y las inutilizó”, explicó.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno también ha hecho lo mismo que la pasada administración en el mercado eléctrico, y dijo que ha sido lo mismo porque antes tenían al Ministerio de la Presidencia en manos de los grupos corporativos de una manera indirecta, y que esta nueva administración lo ha entregado de forma aún más directa.

“El mismo Gobierno está consciente del déficit que tiene al cumplir un año, cuando tú ves que se centra la figura presidencial en la reivindicación de la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial está consagrada en la Constitución, ahora, a este presidente hay que reconocerle que sencillamente designó a una procuradora general”, indicó.

Anderson Rodríguez: protege salud del dominicano

El politólogo Anderson Rodríguez ponderó el primer año de gestión del presidente de la República, Luis Abinader, y sostuvo que durante ese tiempo el Gobierno estuvo fundamentalmente enmarcado en temas de vital importancia para el país, como son proteger la salud del pueblo dominicano y cecuperar la economía nacional.

“Desde que el presidente Abinader y el Gabinete de Salud llegaron al Gobierno fue claro y certero con el tema de la vacunación para ir aperturando gradualmente al país e ir recuperando los empleos”, indicó.

Asimismo, manifestó que el trabajo que se ha venido realizando con la jornada de vacunación ha colocado a la República Dominicana como uno de los principales países de América Latina con la mayor cantidad de personas inoculadas contra el virus de la COVID-19.

“Si nos vamos a Latinoamerica, nosotros somos el país que más ha vacunado a su población con ambas dos, es tal que ya el toque de queda en La Altagracia y en el Distrito Nacional fue eliminado”, destacó.

De igual forma, resaltó que el presidente Luis Abinader a su llegada optó por darle continuidad al Estado y terminar varias obras prioritarias, entre ellas la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Hablando específicamente de la recuperación económica en el país, Rodríguez resaltó que el Gobierno dominicano ha logrado recuperar miles de empleos, y en tal sentido, señaló que las zonas francas ha sido uno de los sectores que más rápido repuso sus empleados.

“Igual el turismo, que es la locomotora de la economía, y con un ministro como David Collado que ha dado cátedra de cómo gerenciar la crisis y el dinero que se invierte en el Ministerio de Turismo de cara a la promoción internacional para que los turistas vuelvan al país”, agregó.

También, destacó que en el primer año de gestión del presidente Abinader la tasa del dólar se ha mantenido con una estabilidad “que ha permitido que esta moneda fluya en la economía nacional”.

Dijo que a pesar de que la pandemia ha afectado a todo el mundo República Dominicana ha podido contar con un Gobierno “que dé la cara y que ha marcado un norte de lucha férrea y tenaz contra la corrupción”.

La Hoz afirma Abinader tiene contradicciones en su Gobierno

El politólogo y académico David La Hoz, indicó este lunes que, al término de su primer año de Gobierno, el presidente Luis Abinader tiene “serias contradicciones” con su equipo de trabajo, considerando que los funcionarios de esta gestión están “aprendiendo, pero cada quien por su lado”.

“Él tiene serias contradicciones con su equipo porque cada quien anda aprendiendo, pero por su lado, y se nota una dispersión terrible, además, se han cometido errores muy graves, ejemplo la cancelación masiva de técnicos en áreas muy sensibles y es un problema que el país está pagando duramente”, señaló.

Sostuvo que este ha sido un año de aprendizaje para el presidente Luis Abinader, en el cual ha sacado buena calificación, y representa un nuevo liderazgo con conocimientos en política y estadísticas que ha puesto al servicio del país, pero no así su equipo.

“En este Gobierno hay una inclinación muy marcada hacia el sector empresarial, cuando usted mira el descuido que presenta este Gobierno hacia el sector social, es alarmante. El Consejo Económico y Social ha debido jugar un rol importante y sin embargo, se quemó con el pacto eléctrico y no ha sido capaz de seguir levantando el pacto tributario”, agregó.

También criticó que lo que está ocurriendo en el área turística es “desgarrador” porque, según dijo, el Gobierno se ha endeudado para subvencionar ese sector, y no ha sabido concatenar el turismo con el sector cultural y productivo de la nación.

Refiriéndose al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el politólogo expresó que en el país no solamente se requiere de la vacuna y dijo que el funcionario se ha descuidado del resto de las áreas que también merecen mucha atención.

“En ellos se observa una deficiencia total y usted tiene un ministro de Salud Pública haciendo relaciones públicas, pero que cuando va a lo que debe de ser su oficio, hay un descuido incalificable”, añadió.

