Figuras del país solicitan preservar unidad nacional a través de un manifiesto por el día de La Trinitaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diferentes personalidades del país suscribieron este viernes un manifiesto por motivo de la celebración de la sociedad secreta La Trinitaria, fundada el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte.

En el cuerpo del manifiesto, indica la necesidad de preservar la integridad del territorio nacional y apoya la decisión del Gobierno de activar el Plan Gavión para revertir una posible crisis de refugiados, tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.

El manifiesto hace un llamado al presidente Luis Abinader, a declarar de alta prioridad la construcción del muro entre Haití y República Dominicana para garantizar la integridad del territorio.

Indican que es perentorio fomentar el desarrollo de la zona fronteriza a través de la creación de infraestructuras productivas.

A continuación el manifiesto íntegro:

Los ciudadanos que suscribimos este Manifiesto a la Nación, en un momento histórico de extraordinario peligro para la existencia de la Patria fundada en 1844 y sus atributos esenciales de República Libre, Soberana e Independiente, queremos hacer un ferviente llamado a todos dominicanos conscientes de su deber patriótico, que se sientan responsables ante las pasadas, presentes y futuras generaciones, a luchar sin descanso para alcanzar la Unidad Nacional, más allá de las diferencias partidarias, ideológicas y de clase, que nos permita asegurar los siguientes objetivos estratégicos supremos:

1) Preservar por todos los medios a nuestro alcance la integridad territorial de la República. En ese sentido, respaldamos plenamente la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de Activar el Plan de Operaciones Gavión, y cualquier otro con similares objetivos, elaborado por las FF.AA. para contener y revertir en frontera una eventual crisis de refugiados con motivo de la profundización de la crisis general de la nación vecina tras el magnicidio de su presidente Jovenal Moise, crimen terrible y en extremo confuso, que condenamos enérgicamente.

Creemos firmemente que resulta de gran importancia que, en las presentes circunstancias, tanto el Tribunal Constitucional como las instancias jurisdiccionales apoderadas, desestimen formalmente dos instrumentos jurídicos que fueron concebidos durante el gobierno anterior para convertir a la República Dominicana en país de Refugio y Asilo: nos referimos al inaceptable anexo y algunas disposiciones del Acuerdo de PreAutorizacion Aérea con los Estados Unidos de Norteamérica, y al Plan Nacional de Contingencia sobre Flujos Masivos de Migraciones, preparado por el Instituto Nacional de Migración con los auspicios de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. De este modo, al rechazarlos oficialmente se enviaría una señal contundente de que en ningún caso el Estado y el pueblo dominicano aceptarán que se trasvase a su territorio una crisis largamente incubada, atizada y manipulada con propósitos aviesos, acusando una innegable irresponsabilidad criminal.

2) Exhortar al Gobierno del Presidente Luis Abinader a declarar de alta prioridad y urgencia nacional su anunciado compromiso histórico con la construcción de una infraestructura físico-tecnológica apropiada en toda la frontera con Haití, para incrementar sustancialmente la seguridad de nuestro territorio y de nuestras poblaciones. Del mismo modo demandamos una profunda readecuación de la doctrina y programas de seguridad y defensa, y un fortalecimiento de las organizaciones militares, policiales y civiles que deben ejecutarlos. En ese mismo sentido, hacemos un llamado al Presidente Luis Abinader a revisar en profundidad aspectos claves de la anunciada política de desarme de la población, al tiempo que requerimos del gobierno dominicano adoptar planes de desarrollo fronterizo, enfocados en la creación de asentamientos humanos productivos, en el desarrollo de infraestructuras de comunicación que integren la frontera en el eje norte-sur y en enfrentar eficazmente la vulneración del espectro radioeléctrico nacional como prescriben la Constitución y las leyes de la República.

3) Iniciar sin más dilaciones una enérgica campaña internacional de denuncias en relación a la posición cínica y dúplice de los Organismos Internacionales y de muchos de los llamados países Amigos de Haití, que en más de 25 años, lejos de proponerse un esfuerzo serio de rescate y reconstrucción de Haití, vienen presionando junto a numerosas organizaciones no gubernamentales, para imponer una perversa “solución dominicana” a los complejos problemas de viabilidad de nuestro vecino, que por muchas razones merece un mejor destino en su propio territorio.

En consecuencia, respaldamos plenamente la posición de enérgica protesta de la política exterior de la República, ante la inadmisible y excluyente posición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de no permitir la participación de nuestros representantes en la sesión cerrada de ese organismo donde se discutía la situación extrema imperante en Haití, que puede afectar gravemente los intereses de la República Dominicana.

Esa insólita posición de bloqueo no es nueva: cuando nuestra representación no permanente ante ese importante órgano de la ONU trató en forma infructuosa que se reuniera para tratar la crisis haitiana, en dos ocasiones precedentes, no se obtemperó a este justo pedimento por los desacuerdos entre dos miembros permanentes.

Las autoridades dominicanas deberían asimilar la lección de que no se puede considerar que podemos ser “aliados incondicionales” de los organismos internacionales, ya que tienen su propia agenda, que muchas veces no coincide con los intereses dominicanos.

Es preciso que los poderes públicos del Estado dominicano, sus representantes diplomáticos y consulares-que deben ser reforzados en muchos aspectos-, así como la diáspora dominicana en el exterior, sean articulados y movilizados ante todos los medios, instancias y foros internacionales que resulten necesarios para denunciar esta injusta y amenazante situación, recabando la solidaridad de amigos, aliados y gente de buena voluntad en todo el mundo, antes de que esta situación derive hacia una situación de conflicto y desestabilización, que somos los más interesados en evitar.

El mundo debe saber que no existe una “solución dominicana” a los problemas de Haití, y que tratar de imponerla solo traerá consecuencias funestas para toda la región y el continente. El pueblo dominicano ha sido el más solidario y comprensivo en el mundo con el drama de su vecino, y también el que más ha clamado por una justa y responsable solución internacional de los problemas de Haití en Haití, con los haitianos y para los haitianos.

Firmantes:

Dr Manuel Berges, Presidente ProNacion; Dr Marino Vinicio Castillo, Presidente de Fuerza Nacional Progresista; Ing Federico Antun Battle, Presidente del Partido Reformista Social Cristiano; Dip Elias Wessin Chávez, Presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano; D. Darío Vargas, ProNacion; Dr Juan Cohen, Presidente del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana; Dr Pedro Ureña; Lic Pedro Corporan, Presidente del Partido de la Unidad Nacional; Lic Ismael Reyes Cruz, Presidente del Partido Democrático Institucional; Pelegrin Castillo Semán, VP FNP y Coordinador del Movimiento Tricolor; Mayor General (R), José Miguel Soto Jiménez ENRD; Dr Manuel Nunez Asencio, ProNacion; Senador Ramón Rogelio Genao; Jose Antonio Flaquer; Dra Milqueya Portes, VP FNP; Mayor general (r) Ing. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, PN; Dr Joaquín Ricardo; José Ricardo Taveras Blanco, Sec General FNP; Dr Juan Miguel Castillo Pantaleon, CDSH; Dr Jottin Cury; Mayor general Lic. Valentín Jáquez López,ENRD; Ing José Luis Moreno San Juan; Manuel Ortiz Tejeda; José Balaguer; Ing. Fermín Moor Pérez; Efrain Castillo; Federico Henríquez Gratereaux; Dr Mario Bonetti; Rev Fidel Lorenzo Meran; Tacito Perdomo, VP PRSC; Dr Frank Martínez; Arq. William Rafael Reyna Rivas; Dr José Alberto Ortiz, Alianza por la Libertad; Maritza Lopez de Ortiz, Presidenta del Partido Acción Liberal; Dr PHD Virgilio Malagon Álvarez, ProNacion; Gabriel Del Río ; Dra Tania Báez, VP PQDC; Lic Juarez V Castillo; Lic Vinicio Castillo Seman; Dr Norberto Rondon; Prof Felipe Cuello; Dr Julio Cross Beras; Dr Pedro Manuel Casals; Dra Wenddy Capellan; Arq Luis Guzman; Dr Ruddy Perez; Arq Richard Moreta; Ing Manuel Valdez; Ing Susy Gaton; Dr Moises Arbaje Valenzuela, ProNacion; Soraya Castillo; Dr Trajano Vidal Potentini; Lic. Salvador Figueroa Sánchez; General de Brigada (r) Alejandro Estevez Germosén, PN; Dr Alfredo Vargas; Dr José Martínez Brito; Dr Rafael Alberto Reyes; Dr Angel Lockward; Ing. Roberto Rímoli Martínez; Dr General de Brigada (r) Lic. Juan Manuel Fructuoso Heredia, PN; Lic. Miriam Santana García; Dra Cristina Aguiar; Dra Laura Gil; Embajador Pedro Padilla Tonos; Ing Ramón Nunez Ramirez; Arq Mercedez Núñez de Aviles; Milton la Hoz; Dr Lucas G Gomez; Licda Priyanka Rodriguez, ProNacion y Protectores de la Patria ; Consuelo Despradel, CDSIH; Ing Hipolito Ramírez, Junta Democrática Dominicana; Margarita Canahuate; D. Salvador Montas; Fernando Caamaño; Leonor Asilis; Santiago Batista; Dr. Ariel Pérez Ubiera; Frank Lithgow; Juan Rafael Taveras Vargas; Felix Albert Martinez Contreras, Secretario General, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, SINATRACON; Gonzalo Briones; Dr Ignacio Belen; General (R) ENRD Ricardo Acosta; Ing Carlos Emilio Lulo, FNP; Dr Rafael Fermin Delgado, ProNacion; Dr Pedro Atiles; Cesar Gil; Aristides Fernandez Zucco; Manuel Jose Nunez Soto; Issa Kaluche, Ing Luis Contreras; Arq Raúl de Moya; Licda Rosangel Paulino; Diputado Pedro Botello; Santiago Moquete; Mary Carmen Defillo; Rafael Estrada; Dr Dario Marcelino; Raul Ruiz; Dr Manuel Pacheco; Dra Magdalena Piña de Rodriguez; Ing Osiris Sosa, FNP; Juan Carlos Rodriguez; Dr Radhamez Espaillat; Eddy Leyba; Maria Inmaculda Nunez; Marta Dominguez; Dr Oscar Cury; Rebeca Fiallo; Diputado Rogelio Alfonso Genao; Martha Núñez; Dr Nilo de la Rosa; Dr Eduardo de Jesús Veras; Wendy Santiago; Rocio Peña; Rosanna Trinidad; Francis Aguiar; Laudi Rodriguez; Carmen Gonzalez; Lic Ruddy Grullon; Ing Roberto Fernandez; Dr Antonio Gomez Garrido; Luis Rodriguez; Jean Francisco Sang; Tony Adames; Maria Cristina Mere Vda Farias; Dr Jaime Caceres Porcella; Lic Manuel Caceres Porcella; Arq Felipe Caceres Porcella; Dr.Hugo A. Ysalguez; Prof Manuel Vazquez ; Prof Mercedes Kelly ; Ing Felix Tejada Duran ; Pascual De Leon; Enrique Morilla; Dr. Antonio Jose Giraldez Casanova; Mayor general (R) Jose Furcy Castellanos Pimentel; Mayor General Piloto (R) Maximo Rafael Morel Marichal; Lic.Juan Carlos Mieses Sanchez; Dr Osvaldo Montalvo; Miguel Luis Llenas; Dr. José Alberto Bonnet Cordero; José Miguel Soto Thormann; Lic. Nathalia Ferreras; Lic.Patricia Blanco Morales; Lic. Rina Estaurofina Haddad Mena; Hermes Adolfo Severino Mejía; Marcelo Abreu; Lic. Katty Feliz Gómez; José Lucio Veras Reyes; Neido Antonio Rosario Amparo; Betzaida González; Alejandro Rosario Núñez; Onorio Montás; Prof Antonio Rodríguez Pilier; Lic. Nieve Emeterio Rondòn; Maricela Jimènez Batista; Reynaldo Vargas; Antonio Jiménez Oliva; Dra. Gabriela Jiménez Rodríguez; Isabel María Rodríguez Jaquez; Ing. Antonio Martin Jiménez Rodríguez; Antonia Zapata De La Paz; Ing. Freddy Emilio Núñez Mieses; Solange Concepción Román Núñez.

Rafael Antonio Alfau Ascuasiati; Luisa Margarita Morales Tejada; Rafael Emilio Morales Tejada; Dr Radhames Reyes Vasquez.

Daniel A Bulos; José Capeto Gomez Fernandez. Arq Cedris Castillo; Ing José Bello Mata; Lic Marino J Elsevyf Pineda; Willian Grullón; Oscar Curiel; Ricardo López; Lic Sergio Cabrera Bonilla; Dr Ricardo Espaillat, PRSC ; Andreina Pérez Modesto ; Argentina de la Cruz; Andres Morales; Alberto Ledesma; Carlos Modesto Rivas; Rafael Morel. Tamayo Berrido; María Del Pilar Amiama Diná; Ramón Feliz Madera; Mirelis Uceta; Luis Marte Matos; José Tatis; Vinicio Fernández; Jesús Matos. Tomás Belliard. Lic Bernardo Pérez; Licda Mercedes María Estrella; Eddy Antonio German; Wellington Mejía; Rafael Cruz; Carlos Troche; Leo Wachmann; Rafael Antun; Ing Jose Ignacio Méndez H; William Álvarez; Dr. Castillo Carias; Plinio Méndez; Rosa Miniño; Silvana Suero; Lic Rafael Melgen; Miguelina Billilo; Francis Checo; Paúl Collado; José Cruz; Pedro Cosma; David Turbi; Martín Vázquez; Héctor José; Crucito Marrero; José Román García; Fanny Abad; Marcos Canelo; Dr Santos Willie Liriano; Félix Elías Tavarez; Miguel Guirado; Francisco Presinal; Eugenio Sierra; Carlos Rojas; José Cruz; Dr. Andrés Manuel Aranda; Héctor Ferreira; Belquis Molina; Orlando Rosado; Luis Córdoba; Lencho Castro; Chichi Belliard; Nizara Morine; José Uris; Luis Manuel Díaz; Ivelisse Pavon; lic. Ivonne Alcantara; ing. Josè Liz Portalatìn Willis Genao; Gorgie Doro Vásquez; Willy Jiménez. Dr Rodolfo Rincón; Pepito Betancourt; Ingrid Yeara; Bienvenida Rocha Trinidad; Belquis Martínez; José Elías Brioso; Julio Segura; Carolina Lambertus; Juan Darío Ureña; Elías Pérez; Adolfo Rosa; José Medina; Felipe Sánchez. Prof German Romero.

Relacionado