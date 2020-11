Fighting Force deslumbra con eventos de combates a puertas cerradas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La promotora Fighting Force sostuvo este domingo que celebró por todo lo alto su cartelera Force 4 con 8 espectaculares combates de artes marciales mixtas (MMA), incluyendo la continuación del Torneo Grand Prix Banreservas.

La cartelera fue celebrada el sábado 21 de noviembre desde el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico siguiendo un protocolo sanitario y estrictas normas de seguridad, indica un comunicado.

En la pelea estelar, el debutante norteamericano Lex McMahon, de 49 años de edad, venció por sumisión (mata león) al veterano Justin Thornton en un emocionante combate de pesos pesados. McMahon, promotor de MMA, representante profesional de peleadores y veterano de guerra, combatía para crear consciencia sobre el trastorno de estrés postraumático y los suicidios en veteranos.

En el combate coestelar, el dominicano Micaias Ureña debió retirarse después del segundo asalto por fatiga, no obstante, su oponente Ryan Kuse no pudo llevarse el título ya que no hizo el peso reglamentario, excediéndose por 2.5 lbs.

La cartelera contó con la primera pelea profesional femenina celebrada en la República Dominicana, donde la dominicana Dulce “La Potra” Encarnación venció a la rival peruana Andrea “Fortaleza” Soraluz en el segundo asalto por nocaut técnico.

Mientras que el dominicano Carlos Matos “El Matador” sometió en el primer round a “El Exterminador” Islam Bagavutdinov. Fighting Force se convirtió en la primera promotora dominicana en transmitir por el exclusivo medio de UFC Fight Pass, llevando las MMA nacionales a más de 150 países en el mundo.

Participación de la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana participó enviando una delegación encabezada por el Teniente Comandante de la Guardia Costera Estadounidense Jeff Garvey y el Teniente Coronel de los Marines de Guerra Greg Johnson, quienes fueron invitados por la promotora para unirse al combate a favor de la batalla contra el trastorno de estrés postraumático y la erradicación de los suicidios en veteranos.