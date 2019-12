Fiesta Sunset Jazz festeja en grande y celebra su décimo aniversario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El próximo viernes 20 de diciembre, se dará cierre formal a la décima temporada del Fiesta Sunset Jazz, único espacio en Santo Domingo que ha presentado Jazz en vivo, sin interrupción, semana tras semana, durante 10 años.

Nace el 22 de Diciembre del 2009, cuando el Dominican Fiesta Hotel & Casino en sociedad con Jazz en Dominicana, crearon el concepto músico-cultural Fiesta Sunset Jazz, dando así inicio a lo que sería el lugar preferido para los amantes del Jazz en la ciudad.

Este viernes 20 será la presentación número 47 del 2019, especiales conciertos en los que cada semana un nutrido público se da cita en el acogedor lounge de exquisita vista para presenciar las propuestas entregadas por una selección de las mejores agrupaciones de Jazz de nuestro país e invitados internacionales.

Durante el año se destacaron:

Un mes de marzo dedicado a las mujeres en el Jazz, donde cada una de las 5 presentaciones fue liderada por una vocalista, presentando repertorios honrando a la mujer y al rol que muchas han realizado en este género musical.

El concierto de Juan Francisco Ordóñez Trío el 26 de abril, que sirvió para la celebración oficial dominicana del Día Internacional del Jazz 2019; en éste evento avalado por la UNESCO fueron reconocidos los músicos Jordi Masalles, Sócrates García, Ernesto Núñez, y Porfirio ¨Porfi¨ Jiménez (póstumo), además de los productores Milagros Germán, Félix Germán y Eddys Rodríguez del Festival de Jazz en la Loma; y la Estación Quisqueya FM.

Se logró realizar presentaciones con invitados internacionales, como Sandro Comini (Italia); Fernando Madera (Puerto Rico); Jonn Reyna (Holanda); Carlos Mota (Florida, USA); Jean Chardavoine (New York, USA); Sebastian Murena (Argentina); y Pavel Polanco-Safadit (Indiana, USA).

El lanzamiento de un CD y el debut de 5 proyectos nuevos.

El bajista brasileño Manoel Cruz al lanzar su producción discográfica Brazilian News, incluye su composición Fiesta Sunset, la misma dedicada al espacio.

Best Venue 2019 – All About Jazz:

En mayo se recibió la buena nueva, de parte de All About Jazz de que el Fiesta Sunset Jazz en Santo Domingo, que tiene lugar en el Hotel Dominican Fiesta, acaba de entrar a los anales al convertirse en el único sitio de Iberoamérica en la lista de los 100 más favoritos del mundo, así como en el 6to sitio más favorito del mundo, fuera de los Estados Unidos, y en el 21 entre todos, incluyendo por supuesto a Estados Unidos, que es donde más lugares dedicados al jazz existe.

El asiduo público testimonia el compromiso del Fiesta Sunset Jazz en dar a conocer y promover el Jazz en la República Dominicana, así como ser un importante canal de apoyo a la cultura en el país.

El viernes 20 el Fiesta Sunset Jazz llega a sus 10 años y para celebrarlo presentará a Jordi Masalles & Tiempo Libre en concierto.

Los organizadores aseguraron que será una espectacular noche en la que Jordi en batería estará acompañado de Héctor “Papito”, Santana en bajo y el pianista holandés Jonn Reyna.

Manifestaron que juntos entregarán un repertorio conformado por entrañables temas del jazz, blues y bossa nova, y unas cuantas navideñas, especialmente seleccionadas para ese festejo; para entre todos los músicos y el público presente se disfrute de una gran, emotiva y colorida noche de excelente música y celebración.

Quienes están al frente de la realización de esta actividad dijeron que a todo esto se adicionarán invitados especiales.

