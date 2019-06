Fiesta Sunset Jazz anuncia programación para el mes de julio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Fiesta Sunset Jazz presentó este miércoles la programación correspondiente al mes de julio, en la que muestra a los artistas nacionales e internacionales que participarán en el evento dedicado a los amantes del jazz en el país.

El Fiesta Sunset Jazz en el Fiesta Hotel & Casino.

De acuerdo a los organizadores del evento, el mismo iniciará el viernes 5 de julio con la participación del percusionista y vibrafonista Carlos Mota y el saxofonista Ben Sparrow, para entregar una noche de estándares con el Vibe Jazz Quintet.

Carlos y Ben estarán acompañados de Jordi Masalles (batería); Héctor Santana (bajo); y Alfredo Balcácer (guitarra).

En tanto que el viernes 12 de julio se presentará la agrupación JaNiSe, quienes en abril debutaron exitosamente en el espacio. JaNiSe traerá una propuesta exquisita en la mejor tradición del Sax Trio de grandes figuras como Sonny Rollins, Lee Konitz y Ornette Coleman, con un variado repertorio que combina nuevos estándares, con avant garde y piezas originales.

El trío está formado por Jaen Carlos López en la batería, Nicolás Mondragón en los saxofones y Sebastián Mueses en el contrabajo.

Para el viernes 19 de julio, el Fiesta Sunset Jazz presentará a Marjorie Jiménez a través de los proyectos 4inTune y Cri-Cri Jazz.

Junto a Jiménez estarán Álvaro Dinzey en piano; Sly De Moya en batería; y, Anthony Casanova en bajo. Un especial repertorio han preparado, entre otros temas, se disfrutará de versiones de: “I’ll be there”, “For once in my life”, “Back to black”, “Dindi”, “O pato”, y más.

En tanto que el viernes 26 de julio participará en el evento el guitarrista Iván Carbuccia. Este músico entrega, en sus conciertos, un variado repertorio de Jazz, Fusion, Funk, Blues, Latin, Straightahead y más. Iván, además de tener su propia agrupación de Jazz, ha sido guitarrista y director de la banda de Fernandito Echavarria & La Familia André, miembro de la banda de Frank Green & Mañanladie, co-fundador de Jazz´ tabueno, de la RD Blues Band y del Blues Tren.

Para más información sobre el Fiesta Sunset Jazz comunicarse con los organizadores del evento al 809-562-8222.

