Fidelio: A todo no se le puede llamar honestidad o seriedad

Ni todo lo que brilla es oro, como reza un dicho popular, ni a todo lo opaco le podemos llamar carbón, ya sea vegetal o el de mina, como la hulla o su derivado el coque. Al hablar de la seriedad u honestidad de las personas, debemos tener presente sus condiciones humanas, vale decir su calidad humana y los intereses que defiende.

Quien escribe este artículo se sintió muy bien al poder asistir a un acto que se programó para hoy a las 11:00 A.M., en el Museo de Historia y Geografía, en homenaje a los 50 años de la caída en combate en Playa Caracoles del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, el comandante Román, aunque llegara unos pocos minutos después de haber comenzado el mismo. Ese acto consistió en un panel en que los expositores, en el orden de sus exposiciones, fueron: Raúl Pérez Peña, Narciso Isa Conde y Fidelio Despradel. Fueron muy interesantes las exposiciones, ya que recogen vivencias en torno a la vida del Coronel de Abril, por ser actores los participantes en importantes eventos de la historia dominicana de aproximadamente 50 años.

Notamos, después de las importantes exposiciones de Raúl Pérez Peña (el Bacho) y Narciso Isa Conde, que en la también interesante exposición de Fidelio este destaca como Caamaño (Francis) confiaba tanto en el pueblo o en la soberanía popular. Bueno, algo parecido le escuchó decir el autor de este artículo al Dr. Luis Gómez Pérez en una exposición el Salón de Actos del Centro Espaillat Cabral en 1980, al narrar una conversación con el líder de Abril del 1965, donde este le dio a entender que fue a todo un pueblo que vio luchar por sus reivindicaciones. Probablemente, aunque no puedo decirlo, Manolo también creía en la soberanía popular. No caben dudas de que así fuera Caamaño en Abril, pero pese a su arrojo y valor al venir a morir junto a sólo 8 compañeros más en Caracoles, se aisló de ese pueblo en el que confiado. ¿Por qué se aisló? La respuesta debió tenerla el propio Caamaño o tal vez el Estado anfitrión. Después de 7 años de ausencia del país, habiendo llegado de manera sorpresiva y teniendo el régimen represivo de Balaguer un control casi absoluto de las FF. AA. y del orden, no se podía esperar de que la población le diera un gran respaldo a Caamaño, porque había hasta dudas de si había venido realmente.

Si no ponemos a ver, hubo una ruptura al cambiar la táctica en la lucha revolucionaria entre el Francis Caamaño del 1965 y el Francis Caamaño de 1973, distanciándose durante 7 años de muchos con quienes había tenido comunicación y fueron compañeros de lucha en las calles de Santo durante Abril del 65, para adoptar la táctica de la lucha guerrillera focalizada. Si bien, como dijo Fidelio, a finales de los 80, cuando entregaron los supuestos restos de Caamaño, hubo un marcha masiva de gentes hacia el cementerio de La Máximo Gómez a depositar los restos de Francis, no es menos cierto de que cuando vino vivo para combatir a Balaguer junto a 8 compañeros hubo una gran incertidumbre, porque nada concreto de Caamaño se sabía y había incertidumbre en las informaciones sobre su paradero. Al parecer se estaba compartimentando la existencia del grupo guerrillero que se entrenaba en Cuba. Algunos dirigentes que sabían que él estaba allí, pero perderían la comunicación con él y no querían hablar de ese tema.

Eso es lo que se puede colegir, por lo que es posible que los cuerpos de seguridad y de inteligencia adversarios a Caamaño y a Cuba supieran más de él que los revolucionarios dominicanos. Quiérase o no, la verdad que esos 7 años de anonimato de Caamaño pesaron mucho, porque ya no se hablaba mucho de él y su llegada aquí después de 7 años fue una sorpresa para las organizaciones políticas opositoras, los grupos estudiantiles y sindicales. La noticia del desembarco del foco guerrillero por Playa Caracoles sorprendió, produciéndose un estado de incertidumbre en amplios sectores de la población dominicana, por lo menos en los primeros días del foco guerrillero llegar al país, pero pocos días después de llegar a Caamaño lo hieren y lo fusilan.

El que sí parece manejaba más información sobre Francis que los propios revolucionarios que podían haberle dado el apoyo, en otras circunstancias, era el propio régimen de oprobios de Joaquín Balaguer. Venir acompañado de 8 hombres a combatir a una satrapía que tenía el poyo casi absoluto de sus Fuerzas Armadas fue un error político, pero por el valor que tuvo para hacerlo no merece cuestionarse, aunque estuviera equivocado porque creyó que no lo estaba. Caamaño es un héroe nacional y así debe figurar en la historiografía.

Ahora bien, hay que tener cuidado con llamar serio y honesto a cualquier líder o personalidad destacada, incluyendo a los que han llegado a ser jefe de Estado, de lo cual si hay indicadores de Caamaño si lo fue. También, lo han sido otros, como Minerva Mirabal, Bosch, Manolo, Fernández Domínguez, Amín, Amaury, Bacho, Juan Miguel, Narciso y Fidelio. Hoy día se habla mucho de lucha contra la corrupción, pero resulta que esta es sistémica y habría que romper por lo menos con el modelo neoliberal e imponer una economía regulada para poder enfrentar la corrupción.

Es prácticamente imposible hablar de honestidad y seriedad cuando se habla de fideicomisos y de tantas alianzas público-privadas y se pretende despojar al Estado de todo su patrimonio. Nadie habla de fiscalizar bien a las grandes empresas en este gobierno, porque este gobierno es un fiel representante del gran capital; nadie oye hablar del monto de los impuestos que deben pagar los grandes empresarios y si lo están pagando, ni de si estos son evasores o no lo son; tampoco se habla de los paraísos fiscales, ni de las grandes ganancias de las AFP y ARS que no son justas. Hay que tener cuidado Fidelio al llamar honesto a un gobierno que pone en práctica acciones tan descabelladas para favorecer al capital privado, pero sobre todo favorecer a los grandes capitales; hay que tener cuidado para hablar de honestidad o de seriedad cuando el Gobernador del Banco Central habla de 21,000, 000,000 de pesos del encaje legal que estarán disponibles para ser invertidos en la construcción de viviendas. Hay que preguntarse: ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer eso sin violar las leyes y la constitución? ¿Hay precedentes de acciones como esas? ¿Puede provocar efectos sobre el sector financiero el disponer de dinero del encaje legal para invertirlo? ¿No provocaría una crisis financiera esto? Eso no lo hubiese hecho Caamaño, si partimos de lo que fue su gobierno de la República en Armas, ni Manolo lo hubiese hecho. Tampoco lo harían Narciso, Raúl (Bacho) y Fidelio. La hoja de servicios de cada uno de ellos da cuenta de que los dos primeros dieron para hacerlo y de que los tres últimos no hay dudas de que no dan para eso.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

