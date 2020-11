Fidel Lorenzo percibe que usan al Gobierno para “difamar” al país con el matrimonio infantil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), afirmó este jueves que organismos internacionales buscan “difamar” al país con la anuencia del Gobierno, pues quieren presentar que en la República Dominicana se practica legalmente el matrimonio infantil.

“Lo que más genera sorpresa es que no solo organismos internacionales se han dispuesto a desmeritarnos, recientemente vimos al presidente Luis Abinader declarar que República Dominicana ocupa el primer lugar en matrimonio infantil en el Caribe, al parecer su consultor jurídico se confundió y no contempló el término aplicado y la repercusión negativa que traerá todo esto para la nación”, dijo.

“También los congresistas -añadió- han confirmado esta farsa sin detenerse a llamar las cosas por su nombre, reforzando la teoría malintencionada de que es permitida esta práctica en nuestro país y ahora han decidido poner límites y penalizar algo que no existe”.

Lorenzo Merán siguió explicando en un comunicado de prensa:

“Un infante es un individuo menor de 12 años, así lo establece el Código del Menor 136-03, el mismo indica que es adolescente toda persona desde los 13 años hasta alcanzar la mayoría de edad. Quiere decir que las oficialías civiles adscritas a la Junta Central Electoral no pueden casar a una persona de 12 años, sólo adolescentes a partir de los 15 años, en el caso de las hembras, y de 16 si es varón; y en ambos casos con la debida autorización de un juez”.

Afirmó que, “según las estadísticas de matrimonios civiles que tiene la JCE, encontramos que desde el 2015 al 2019, de 385,781 matrimonios legales sólo 503 corresponden a uniones que involucran al menos un menor de edad”.

“El médico que aplica un tratamiento a una afección inexistente, no hace más que perder el tiempo y usar al paciente. Si no llamamos las cosas por su nombre no será posible aplicar la solución idónea al problema real y perderemos el tiempo dejándonos distraer sin antes analizar la veracidad de lo que nos dicen y recomiendan”, concluyó.-