Fidel Lorenzo, el expresidente de Codue, pide la aprobación definitiva del Código Penal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), consideró hoy que todo se ha debatido ya sobre el Código Penal, y no existen elementos nuevos que argumentar, por lo que es el momento de que el país tenga una normativa que tipifique los crímenes modernos.

Asimismo, aludió a la discusión del Código en el 2013, cuando los diputados llegaron a consenso excluyendo las tres causales, pero entonces el expresidente Danilo Medina decidió no promulgar la ley ya que tenía intención expresa de incluir las causales, partiendo de la presión que ejercía entonces más de 30 organismos internacionales para que se aprobara el aborto en República Dominicana.

Destacó la iniciativa del presidente Luis Abinader de respetar la decisión de los legisladores sobre las causales, por lo que entiende que honrará su palabra promulgando la ley, respetando los resultados de las discusiones de ambas Cámaras legislativas, sin interferencia del mandatario.

Aclaró que la defensa de la vida, tanto de la madre como de la criatura, no es una batalla exclusiva de la Iglesia católica, puesto que los evangélicos también defienden las dos vidas y de la misma manera lo hacen diversos sectores de la sociedad civil y grupos culturales.

Por cierto, comentó que la mayoría del pueblo está en contra del aborto.

El reverendo dijo que la iglesia no es un cuerpo abstracto como muchos piensan, y tampoco priva a nadie de tomar sus propias decisiones, ya que está compuesta de seres humanos, mayormente por mujeres que apuestan a la preservación de la vida de las madres y sus criaturas.

“Cada persona está en su derecho si quiere ser conservador o liberal, la iglesia no impone su criterio bajo ningún concepto, lo que busca es preservar la vida como lo establece la Constitución dominicana y las escrituras”, aseveró Lorenzo Merán al ser entrevistado en el programa El Matinal, que se transmite de lunes a viernes por Telemicro canal, dirigido por los periodistas Laura Castellanos, Alberto Caminero y Persio Maldonado.

Agregó que a pesar de que en el país existen personas hipócritas y oportunistas no podemos dejar de lado a los dominicanos de buen corazón que tienen claras sus convicciones y las expresan.

Indicó que el país no puede seguir esperando por la aprobación del código penal y aseguró si el ex presidente Danilo Medina hubiera aprobado el código penal hoy se estuvieran persiguiendo a los infractores de crímenes de los nuevos tiempos, pero es todo lo contrario, mientras permanezcamos sin la modificación del código quienes viven del crimen organizado seguirán frotando sus manos porque el vigente no penaliza crímenes modernos.

Enfatizó que las tres causales son terminologías que se han empleado para confundir y disfrazar el aborto y al ser un tema morboso se ha distraído a la población sobre los demás puntos importantes que contempla el código penal.

Señaló que la vida no está en discusión y que la salida la tiene el congreso, y los legisladores deben tomar una decisión conforme a lo que establece la ley siguiendo el debido proceso.

Sobre el campamento establecido frente al palacio nacional por mujeres que exigen sean aprobadas las tres causales, el reverendo afirmó que a pesar de que cuentan con el apoyo expreso del Ministerio de la Mujer y de Economía, Planificación y Desarrollo, eligieron el lugar equivocado, porque en este momento el poder ejecutivo no tiene nada que ver con la aprobación o negación del código por el momento y espera que cuando cualquier otro sector como los cañeros o los desempleados quiera levantar un campamento con otro reclamo social frente al palacio nacional le sea permitido por un periodo tan prolongado, porque en eso consiste la democracia.

Invitó a la población a mantener la lucha a favor de la vida porque quienes gestionan la muerte en nuestro país a pesar de que perdieron la batalla, buscarán imponer la agenda contra la familia y la identidad, disparando los pocos cartuchos que les quedan para tratar de lograr su objetivo.-