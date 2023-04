FFAA honra con misa la memoria del empresario Víctor Méndez Capellán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con una emotiva misa, oficiada en la parroquia Nuestra Señora de La Altagracia del Ministerio de Defensa (MIDE), el alto mando militar honró la memoria del señor Víctor Méndez Capellán, empresario que en vida sintió y mostró un profundo afecto hacia los miembros de las Fuerzas Armadas y sentía mucho orgullo de ser integrante del Ejército.En la eucaristía, oficiada por el capellán castrense coronel Gerardo Ramírez Paniagua, ERD, fue encabezada por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, ministro de Defensa y su esposa señora Wendy Santos de Díaz, presidente de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA).Durante la misa, varios de sus familiares se dirigieron a los presentes, donde emocionados compartieron anécdotas sobre cómo la vida de Méndez Capellán sirvió de ejemplo e inspiración a muchos para superarse.“Mi padre disfrutaba ayudar a otros, porque él mismo sabía lo que era no tener nada y con el pasar de los años, mientras alcanzó la bonanza, no dejó de servir a otros. Para él, no había mayor satisfacción que servir; fue un hombre de gran fe y fiel devoto de Santa Clara”, comentó con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada su hija, Giselle Méndez Saba.