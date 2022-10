Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud continúa con interesantes obras

Comparte esta noticia

“Navegando en la imaginación” es el lema de la edición número 13 de este festival, que culminará este domingo 30 de octubre, con la pieza “Una niña con alas”, a las 6:30 p.m., en Nova Teatro.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El teatro ofrece alegría y educación a los infantes y a las familias. Por eso, el Festival Internacional de Teatro Para la Infancia y la Juventud (FITIJ-RD 2022), continúa con la presentación de interesantes obras.

Basado en su lema “Navegando en la imaginación”, desde este miércoles 26, hasta el viernes 28, a las 10:30 a.m., el público infantil podrá disfrutar la puesta en escena de “El patito feo”, de Turquía, en la sala Aída Bonelly del Teatro Nacional. La misma obra será presentada el sábado 29, a las 6:30 en Nova Teatro.

La obra “Pinocho” para mayores de 13 años, continúa en el Teatro Guloya, ubicado en la calle C. Arzobispo Portes No. 205, en la Ciudad Colonial hasta este viernes 28, a las 10:30 a.m.

También, será presentada “Una niña con alas”, del Teatro de las Estaciones de Cuba, hasta el viernes 28 de octubre, la obra será disfrutada a las 10:00 a.m., y 11:00 a.m., en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

Basilio Nova y Ana Jiménez Grullón, productores del evento informaron que esta obra será presentada en el cierre del FITIJ 2022, este domingo 30 de octubre, a las 6:30 p.m., en Nova Teatro, sede de Cúcara-Mácara, ubicado en la calle Benigno Filomeno de Rojas No. 54, en la Zona Universitaria.

“En esta obra, una niña con alas recurre a la entrañable poesía de la narradora, dramaturga y periodista Dora Alonso. En esta obra aborda el tema de la patria, la familia, la igualdad, la naturaleza que se unen para ofrecer un espectáculo lleno de encanto y frescura”.

Lugar de las funciones

El FITIJ se realiza de manera simultánea en las salas Ravelo y Aida Bonelly de Díaz, del Teatro Nacional; en Chao Teatro, Teatro Guloya y en Nova Teatro.

También, está presente con funciones especiales en espacios alternativos del Instituto Iberia, de Santiago de los Caballeros; el Centro Cultural de España, en el Distrito Nacional; así como en otros auditorios y salones multiusos de varios centros educativos.

Funciones para público general en NOVA Teatro

Las funciones para el público escolar se llevan a cabo de lunes a viernes, a las 10:00 a.m. y 10:30 a.m.

Por ser ésta una actividad sin fines de lucro y para garantizar el disfrute del gran público, las entradas para la audiencia escolar, de lunes a viernes, son a RD$400.00 por estudiantes; los sábados y domingos, el costo de las boletas es de RD$500.00 por persona.

Para mayor información, reservación y compra de entradas pueden llamar al teléfono 809 634-0802 o al WhatsApp 809 969-9989; también escribiendo al correo teatrocucaramacararepdom@gmail.com o directamente en el sitio Web www.teatrocucaramacarard.con haciendo clic en el botón boletería, o a través de las en @novateatro @cucaramacarard.

