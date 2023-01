Festival de Cine Global de SD anuncia que celebrará 15vo aniversario el 22 de este mes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) celebrará su 15vo aniversario con una dedicatoria especial a la memoria del maestro del cine dominicano Claudio Chea y al Cine Andaluz. El encuentro cinematográfico será inaugurado el 22 de este mes en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con la proyección de “Modelo 77” de Alberto Rodríguez, la película andaluza más aclamada del año, candidata a 16 premios Goya, incluyendo mejor película y director.

El FCGSD informó este martes que otorgará durante la ceremonia de apertura un reconocimiento a Arturo Rodríguez, por ser orgullo iberoamericano en el séptimo arte; y a la actriz Paz Vega, por su trayectoria. La gran estrella, nacida en Sevilla, saltó a la fama con su rol protagónico en “Lucía y el sexo” (2001) de Julio Medem y luego continuó su exitosa escalada junto a Pedro Almodóvar en “Hable con ella” (2002). Para las audiencias norteamericanas, su carta de presentación fue la película “Spanglish” (2004) de James L. Brooks, junto a Adam Sandler. A lo largo de los años, ha participado en destacadas producciones en su país y sobre todo en los Estados Unidos, dando inicio al 2023 con la serie “Kaledioscope” de Netflix.

Entre las estrellas internacionales han confirmado su presencia los jóvenes actores Cameron Douglas, Ella Bleu Travolta y Edouard Philipponat, que tendrán la presentación especial de su nueva película “El corredor” (The runner), un impactante thriller dirigido por Michelle Danner, con el cual el festival busca acercarse a nuevas audiencias.

Las salas del Palacio del Cine, en Blue Mall, acogerán las proyecciones oficiales hasta el Domingo 29 de los corrientes. Luego se extenderán las exhibiciones por una semana adicional para dar la oportunidad a los cinéfilos de apreciar la gran variedad de filmes que componen su cartelera.

Como parte de su dedicatoria al cine andaluz, el FCGSD contará con doce producciones andaluzas entre las que se destacan “Las gentiles” de Santi Amodeo, “La consagración de la primavera” de Fernando Franco, los documentales “A las mujeres de España: María Lerrajaga”, nominado a los Premios Goya y “Controverso” nominada a los Premios Carmen del Cine Andaluz.

En homenaje a Claudio Chea se exhibirá “Estoy todo lo iguana que se puede”, su último trabajo como director de fotografía realizado en México.

El FCGSD, reconocido por la International Federation of Associations of Film Producers (FIAPF) y especializado en Óperas Primas tendrá en sus secciones competitivas un total de 53 producciones, que incluyen la competencia de Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra” y Ópera Prima Documental “Fernando Báez”. También el Concurso de Cortometrajes “Corto Global” y la nueva Sección de Ópera Prima Cortometraje “Claudio Chea”.

Para la selección competitiva del festival, fueron evaluados más de seiscientos trabajos, de los cuales serán premiados los más destacados en cada categoría la noche de clausura del festival.

Además de las secciones competitivas se contará con una amplia selección de obras cinematográficas en las Secciones “Homenaje al cine andaluz”, “Pulso Global”, “Miradas Hispanas”, “Hecho en Erredé”, “Miradas caribeñas”, “Mirada Documental”, “Cine y gastronomía”, “Cine y Moda”, “Cine y Medio Ambiente”, “Cine y Deporte”, “Presentación Especial” y “Cine infantil”.

Para la clausura del evento se exhibirá el documental distribuido por Disney+, “The Dominican Dream” de Jonathan Hock, un nostálgico retrato sobre la emigración y la búsqueda del sueño americano que cuenta la historia de Felipe López, destacado profesional del baloncesto considerado como el Michael Jordan dominicano, esta proyección es una cortesía de ESPN.

Omar de la Cruz, director del festival, dio a conocer detalles del evento y los filmes participantes e invitó a descargar la aplicación #TAMOENCINE, desde Google Play y App Store, para conocer las informaciones sobre las proyecciones y actividades paralelas y formativas que ofrecerá la nueva edición.

El FCGSD es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), concebido por su presidente-fundador, Leonel Fernández, impulsor de la industria del cine en la República Dominicana. La ley de incentivos al audiovisual vigente que ha desarrollado la industria cinematográfica local y que ha atraído importantes inversiones extranjeras fue uno de los grandes aportes de su último período como presidente dominicano.

En esta edición se reconoce la participación de la mujer en la industria cinematográfica, con una programación con alta proporción de las obras dirigidas por directoras o con un amplio equipo artístico y de producción de género femenino. Las mujeres sobresalen nuevamente en el séptimo arte, obteniendo los más importantes reconocimientos en festivales de cine internacionales como Berlín, Venecia y San Sebastián. La mirada femenina promete una particular sensibilidad en las propuestas a ser presentadas, abordando temas diversos, tanto personales como globales. El festival apuesta a la equidad de géneros y se compromete a tener una programación igualmente equilibrada en futuras ediciones.

Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra”

Participan: 1976, de Manuela Martelli, de Chile; Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz, A diente de perro, de José Luis Estañ y Celeste Soledad de Alex Arguelles, de España; La jauría, de Andrés Ramírez y Un varón de Fabián Hernández, de Colombia; La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister, de Nicaragua; Tengo sueños eléctricos, de Valentina Mauel, de Costa Rica; Utama, de Alejandro Loayza, de Bolivia; Estoy todo lo iguana que se puede, de Julián Robles y Edén, de Estefanía Cortés, de México; Sublime, de Mariano Biasin, de Argentina, Upon entry, de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, de España y Venezuela, y por República Dominicana, El vendedor de Arte, de Marcel Fondeur y Danny 45 de Gilbert de la Rosa.

Ópera Prima Documental “Fernando Báez”

1982: La gesta, de Nicolás Canale, de Argentina; Anhell 69, de Theo Montoya, de Colombia; A cero.5, de Gonzalo Suárez Garayo y Viaje a alguna parte, de Helena de Llanos, de España; Mama, de Xun Zero, de México; Pakucha, de Tito Catacora, de Perú; Nuestra película, de Diana Bustamante, de Colombia; Niños de las Brisas, de Marianela Maldonado, de Venezuela; Por eso vengo al río, de Fernando Blanco, de República Dominicana, y Ernesto, gracias, de Laura Angel Córdoba, de Costa Rica.

Competencia Corto Global

Burros, Estados Unidos; Chhaya, India; Dev Null, Singapur; Red day, Kosovo; El aniversario, Cuba; La promesa, Costa Rica; Made in, España; Don’t breathe, Irán; Nothing’s Left, Italia; A lost astronaut and a city of footprints, Vietnam; Queen de tu corazón, España; Repeated Memories, Corea del Sur; The flight of Banog , Filipinas; North Pole, Macedonia; Red Pen, Marruecos; A world free of crisis, Francia; Yama, Grecia; When the world comes to an end, I will have loved you, Austria y Zaffa, de Egipto.

Competencia Cortometraje Ópera Prima “Claudio Chea”

Cuando las nubes empezaron a moverse, Colombia; Elles, Canadá; Entre muros, Brasil; Fantasmática, Uruguay; La visita, Argentina; Let’s do this again sometime, Sudáfrica; Los mismos zapatos, Cuba; Modou Lighthouse, Senegal; Mothers, Lituania; Shadows, Reino Unido- Rusia y Hair tie, egg, homework books, de China.

Secciones no competitivas:

Homenaje al Cine Andaluz

Se exhibirán los siguientes largometrajes de ficción: Modelo 77 de Alberto Rodríguez (Apertura); Las gentiles de Santi Amodeo, La consagración de la primavera de Fernando Franco; La maniobra de la tortuga de Juan Manuel Castillo; La piedad de Eduardo Casanova y Solitude de Margarita Morales. También en cine infantil se presentarán El Universo de Oliver de Alexis Morante y Heroes de barrio de Angles Reiné y los documentales A las mujeres de España: María Lejarraga de Laura Hojman, Controverso de Nuria Vargas Rivas, El paraje de David Plata, El rastro firme de Fernando Gómez, Queen of hearts de Chema Ramos, y Velazquez: El poder y el arte de José Manuel Gómez Vidal.

Hecho en Erredé

En esta sección podremos apreciar en presentación especial, el mediometraje Nubarrones Malva de Marissabel Marte y el corto ambientalista Bajo las olas de Jensson Cruz.

Sección Pulso Global

Esta sección incluye títulos de cine internacional que representan una importante selección de lo más aclamado en el panorama mundial. Entre estas serán exhibidas la inglesa Ali & Aba de Clio Barnard, Corsage de Marie Kreutzer, ganadora de mejor actriz en los Premios del Cine Europeo y en la lista corta de Mejor Película Internacional del Oscar, junto a Holy Spider de Ali Abbasi, No bears de Jafar Panahi premiada en la Mostra de Venecia, Crímenes del futuro del canadiense David Cronenberg que formó parte de la Sección Oficial en Cannes, Memoria de Apichatpong Weerasethakul, ganadora del Premio del Jurado en Cannes, Mónica de Andrea Pallaoro selección oficial a concurso en Venecia y Mis hermanos y yo, selección Un certain regard en Cannes.

Miradas hispanas

El cine hispanoamericano se sigue fortaleciendo y la edición de este año incluye varias de las películas más sobresalientes de la región. Entre ellas Alcarrás de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale y candidata de España al Oscar; As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, selección oficial en Cannes y nominada al Goya; Argentina 1985 de Santiago Mitre, Premio FIPRESCI en Venecia y candidata de Argentina al Oscar, Bardo de Alejandro G. Iñarritu, seleccionada por México para el Oscar, El Castigo del chileno Matias Bize; Los reyes del mundo de Laura Mora, ganadora de la Concha de Plata en San Sebastián y presentada por Colombia al Oscar; las españolas Manticora de Carlos Vermut, Sinjar de Anna Bofarull, Girasoles Silvestres de Jaime Rosales, No mires a los ojos de Félix Viscarret y La voluntaria de Nelly Reguera, presentadas con éxito en diversos eventos internacionales.

Mirada documental

Esta sección presentará un selecto grupo de documentales entre ellos All the beauty and the bloodshed de Laura Poitras, León de Oro en la Mostra de Venecia e incluida en la lista corta para el Oscar al Mejor documental, Beba de la directora de origen dominicano Rebeca Huntt, Las Paredes Hablan del maestro español Carlos Saura, Mi pais imaginario del chileno Patricio Guzmán, estrenado en Cannes y El viaje de Julieta sobre la vida y obra de la actriz popularizada por Almodóvar , Julieta Serrano.

Otras secciones

Adicionalmente, se incluyen otras secciones como Cine y Gastronomía con títulos como Delicieux, La brigada de cocina y Two many chefs; Cine y Moda con Haute couture; Cine y medio ambiente con The Crusade y Cine y Deporte con 42 segundos, que contarán con sesiones especiales.

Invitados internacionales

Como cada año, el festival será un punto de encuentro entre la industria local e internacional, con la presencia de importantes productores, directores, intérpretes y personalidades ligadas al oficio. Entre los invitados confirmados se incluyen representantes de plataformas como Netflix, Amazon, Mubi y Vix, considerando los cambios que han tenido lugar en los últimos años en la explotación cinematográfica, además directores de los principales festivales de cine andaluces como Sevilla, Huelva y Málaga y figuras que sobresalen en la industria internacional.

Actividades formativas y paralelas

En la sede del Hotel Intercontinental se realizarán paneles, conversatorios, conferencias y seminarios que cubrirán importantes temas de la industria cinematográfica. Las entradas estarán sujetas al aforo para los acreditados y en algunos casos por invitación.

Las actividades del Festival serán libres de costo y abiertas al público en general en su gran mayoría con prioridad para los acreditados y sujetas siempre al aforo de las salas. El Festival se enorgullece de llegar a su quinceavo aniversario y lo celebra en grande dando la bienvenida especial a todo el público amante del cine y la cultura que nos brinda su apoyo cada año.

