Festival cinematográfico de Nueva York incluirá cintas de Almodóvar

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Festival de Cine de Nueva York anunció este jueves que incluirá cintas de Sofia Coppola y de Pedro Almodóvar en la sección “Spotlight”, un nuevo apartado creado para la edición de este año de la muestra, que se prolongará durante más días de lo habitual, desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre.

Se trata del cortometraje del manchego “La Voz Humana”, de 30 minutos de duración, en lo que supone la primera cinta en inglés de Almodóvar y que cuenta con la actriz Tilda Swinton como protagonista, interpretando a una mujer traumatizada por el fin de una relación en una adaptación de la obra de teatro de 1930 de Jean Cocteau.

El festival neoyorquino también contará con el estreno mundial de “On the Rocks”, de la oscarizada Sofia Coppola, que vuelve a trabajar con el protagonista de “Lost in Translation”, Bill Murray, en una ligera comedia que gira en torno a la relación entre un padre y su hija, en la que también actúa Rashida Jones.

En “Spotlight” se proyectará además “Hopper/Welles”, una cinta que plasma una conversación íntima frente a una piscina entre dos importantes figuras del cine estadounidense, Orson Welles y Dennis Hopper, en noviembre de 1970, cuyo contenido completo se ve por primera vez en esta película de más de 2 horas de duración.

Spike Lee también está incluido en esta sección con su “David Byrne’s American Utopia”, la grabación de música de David Byrne.

Junto con el Welles, se verá el documental “All In: The Fight for Democracy”, de Liz Garbus y Lisa Cortés, que analizan la supresión de voto que se vive en EE.UU., y “The Monopoly of Violence”, de David Dufresne, que examina la brutalidad policial en Francia.

“Spotlight” ha sido descrito por los organizadores del Festival de Cine de Nueva York, el Film at Lincoln Center, como un “escaparate de preestrenos, eventos de gala, proyecciones con elementos en vivo y otras noches especiales”.

Antes de la llegada del coronavirus, el director de programación del festival, Dennis Lim, y el director de la muestra, Eugene Hernández, conversaron para tratar de darle una nueva forma al certamen.

“Estuvimos de acuerdo en que entre los momentos especiales del año están esos eventos únicos que desvelan una esperada nueva película por un reconocido cineasta, que ahonda en un tema de conversación sustancial, mostrando algo nuevo o inesperado”, recordó Hernández en un comunicado de prensa.

El festival, una de los eventos más destacados del otoño de Nueva York, será marcadamente diferente en esta 58 edición, ya que con los cines cerrados, las proyecciones tendrán lugar en autocines o en internet, y no habrá ningún evento público. EFE