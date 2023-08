Fernando Villavicencio minutos antes de ser asesinado: «A mí me han dicho que use el chaleco»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien fue asesinado este miércoles durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña, dijo minutos antes del suceso que a él le habían dicho que usara el chaleco porque lo querían matar.

«Escuchen bien: a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy con camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son mi pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son los que me cuidan», vociferó Villavicencio en un acto de campaña en Quito.

Asimismo, se le escucha gritar «vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí estoy, aquí está don Villa. Que vengan los capos del narcos, que vengan los sicarios, que vengan los vagabundos.

De igual modo, dijo que ya se había acabado el tiempo de la amenazas, porque podrían doblarlo, mas no quebrarlo.

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles tras participar en un acto de campaña en Quito. El atentado se produjo en un colegio de la capital del que salía el aspirante. Villavicencio, al que la mayoría de las encuestas situaban en cuarta o quinta posición entre los contrincantes que se disputarán la sucesión de Guillermo Lasso el próximo 20 de agosto, se presentaba como un ariete contra la corrupción bajo el eslogan Es tiempo de valientes.

Relacionado