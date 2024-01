Fernando Tatis no se confía: «Estamos enfrentando al campeón»

Fernando Tatis, dirigente de las Estrellas Orientales.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El dirigente Fernando Tatis Sr sabe que está en ventaja en la serie, pero no se confía al tener de frente al equipo del Licey, campeón nacional y del caribe,

“Un 2-0 te mantiene en una muy buena posición, pero sin confiarnos, estamos conscientes de que estamos enfrentando al equipo campeón y van a hacer lo posible para regresar” aclaró Tatis, quien está en su cuarta final.

Las Estrellas lograron la noche de este domingo su segunda victoria de manera seguida en la Serie Final al vencer 4-2 a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

“No nos podemos confiar en lo absoluto, esto ya yo lo he vivido, eh visto series 3-0 y el equipo contrario remontó la diferencia”

José Barrero fue el “Jugador Estrella” de las Estrellas al disparar un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada para quebrar un empate 2-2.

“Aquí no hay tranquilidad, hasta que esto no termine, no se puede dormir, pero no terminaremos hasta hacer esto realidad”.

Según la base de datos de Winterballbaseball.com, Tatis lidera a otros catorce dirigentes de las Estrellas con más triunfos en finales.

Tatis con ocho, está por encima de Hub Kittle con seis, Tony Pacheco y John Hart con cuatro.

Tatis le pasó con Oscar Rodríguez, Dave Jauss y Rafael Landestoy con siete triunfos en Series Finales en la Liga Dominicana.

Con la victoria del domingo igualó con Phil Regan, Dean Treanor, Miguel Diloné y Tony Peña con ocho triunfos.

De los quince dirigentes de los Orientales en Series Finales solo Bobby Magallanes (0-5) y Nelson Norman (0-4) no han podido ganar.

