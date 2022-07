Fernando Tatis Jr. podría jugar otra vez los jardines para los Padres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES – La mayor interrogante acerca del inminente regreso de Fernando Tatis Jr. sigue siendo: ¿Cuándo?

Pero quizás la segunda mayor interrogante es: ¿Dónde? O, más específicamente, ¿en qué posición?

A menudo el dominicano ha asegurado que se ve a sí mismo como un campocorto. Pero mientras sigue trabajando para regresar de una factura en su muñeca izquierda, una nueva posibilidad ha surgido: Tatis podría regresar como jardinero.

Los Padres, por lo menos, están manteniendo sus opciones abiertas. Tatis patrulló los jardines en la recta final de la pasada campaña después de regresar de una lesión en un hombro, una maniobra designada para aligerar la carga física sobre él en lo que restaba de la temporada, asegurando que permanecería sano y en el terreno.

Si Tatis regresa para cubrir el outfield, el razonamiento del equipo sería diferente este año. Los Padres no están obteniendo la producción que ellos quisieran de parte de sus jardineros. Mientras tanto, en el infield, Ha-Seong Kim ha lucido excelente defensivamente en el shortstop, y el cotizado prospecto de San Diego, C.J. Abrams, también es un torpedero.

Para este roster en particular, Tatis podría encajar mucho mejor como jardinero. Aquellos cercanos a Tatis han dicho que el quisqueyano está abierto a la posibilidad. Aunque la preferencia de Tatis es quedarse en el short, el toletero indicó el sábado que estaría abierto a la posibilidad de cambiar de posición.

“Donde sea que me necesiten”, exclamó Tatis. “Vamos a hablar. Pero hasta ahora he estado [rehabilitándome] mayormente como shortstop. Me he estado moviendo por todos lados, pero hasta ahora he estado trabajando mayormente en el shortstop”.

Tatis sigue esperando la luz verde para comenzar a hacer swings a máxima capacidad, y los Padres han dicho que no tendrán una fecha exacta para su regreso hasta que eso suceda. Mientras tanto, Tatis ya recibió luz verde para intensificar su trabajo defensivo.

Como el propio jugador destacó, la mayoría de ese trabajo ha llegado en el campo corto. Usualmente, horas antes de los partidos de los Padres, Tatis fildea roletazos y lleva a cabo otros ejercicios desde las paradas cortas. Pero en ciertos días – como la tarde del viernes en Dodger Stadium – ensaya un poco en los jardines, donde atrapa elevados y hace tiros a diferentes bases.

“Me he estado moviendo de posición, simplemente poniéndome a prueba”, indicó Tatis. “Es bueno, me mantengo activo”.

