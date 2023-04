Fernando Tatis Jr. muestra más seguridad jugando en los jardines

EL NUEVO DARIO, SAN DIEGO.- Por fin, un mal día.

Los Padres coronaron su racha de 18 juegos en 18 días con un fin de semana impresionante en Arizona, en el que ganaron tres de cuatro contra los advenedizos D-backs.

Ellos, por supuesto, dieron la bienvenida a Fernando Tatis Jr. a la acción en el primer juego de esa serie. Anotó su primer hit el viernes y su primer jonrón el sábado. Pero lo más destacado, para mí, llegó el jueves, cuando rastreó el batazo profundo de Josh Rojas hacia la esquina del jardín derecho. De buenas a primeras, parecía multado por bases extra.

El manager Bob Melvin dijo que bajó la cabeza y comenzó a planificar el juego para un corredor en posición de anotar. Entonces escuchó el rugido de la multitud. Cuando Tatis regresó al banquillo, Melvin le informó que se perdió la atrapada. Pensó que era un doble.

«Yo estaba como, ‘No, me sacaste de ahí, Papi», dijo Tatis, riendo. «Vamos.»

Ese es el techo para Tatis como jardinero. Mi opinión: con su variedad de herramientas, no hay razón para pensar que Tatis no pueda presionar para obtener un Guante de Oro este año .

Dicho esto, tendrá que limpiar algunas cosas. No fue un fin de semana impecable para Tatis en la derecha. Vimos mucho de lo bueno y un poco de lo malo. Tatis se veía larguirucho, pero también derrocó dos veces a los hombres de corte, lo que permitió que los D-backs súper agresivos tomaran bases extra.

No reaccionemos exageradamente con eso. Esta fue la primera serie de Tatis en un año y medio. Si estaba demasiado ansioso, eso no es un pecado, siempre y cuando sus errores se conviertan en lecciones.

«Es solo más: golpear al hombre de corte», dijo Tatis. «Siento que estoy en un lugar realmente bueno en este momento. Solo me aseguro de tomar el control del balón un poco más. Pero después de eso, no me arrepiento».

¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Bogaerts no permanecerá en el campocorto durante la duración de su contrato de 11 años. Tal vez haya un camino de regreso al campocorto para Tatis, quien ha dicho en privado que esa es su posición favorita.

Pero es un jardinero derecho en este momento, y parece decidido a ser el mejor jardinero derecho que pueda ser.

«Siento que recién estamos comenzando», dijo Tatis. «Todavía estoy aprendiendo la posición. Siento que cada día voy a mejorar».

Relacionado