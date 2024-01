Fernando Tatis: “Hasta que esto no termine, uno no se puede dormir”

Fernando Tatis.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El mánager Fernando Tatis reconoció que las Estrellas Orientales no se pueden dormir en el resto del camino de la Serie Final.

“Aquí no hay tranquilidad, hasta que esto no termine, no se puede dormir, pero no terminaremos hasta hacer esto realidad”.

Luego del día libre de este miércoles, la serie se reduce al mejor de tres enfrentamientos, por lo que los Orientales buscarán ganar en casa para terminar el viernes con su cuarta corona en Lidom.

“No nos descuidaremos. Seguiremos batallando. Ha sido un año muy difícil”, indicó el capataz de las Estrellas.

Las Estrellas ganaron los primeros dos juegos, 7-5 y 4-2, pero luego cayeron 0-5 y 1-3, en los cuales fabricaron sólo una carrera, en la novena entrada de cuarto juego el martes en Santo Domingo.

“Así es el béisbol. Somos el mismo equipo que hizo 13 carreras en el primer juego y 19 carreras para ganar los primeros dos juegos de la serie”, dijo Mallén Calac.

El equipo que salga airoso de este quinto partido, pondrá a su adversario contra la pared y se colocará a un triunfo de la consecución del título de campeón.

«Seguimos siendo el equipo de buen pitcheo abridor, un sólido bullpen, con una poderosa y balanceada alineación de bateadores; todo conducido por un buen manager, Fernando Tatis», apuntó Mallén.

Las Estrellas tratarán de evitar convertirse en el primer equipo que pierde tres finales de manera consecutiva desde 1951.

Escogido perdió las finales del 1964-65, 66-67 y 67-68, el campeonato 65-66 no se realizó a causa de la Revolución de abril.

